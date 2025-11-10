Politika

DSK OSVOJIO NAJVIŠE OPŠTINA: CIK u Prištini objavio preliminalrne rezultate drugog kruga lokalnih izbora na KiM

Dragana ZEČEVIĆ

10. 11. 2025. u 12:48

CENTRALNA izborna komisija Kosova (CIK) objavila je preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike opština na Kosovu prema kojem je Pokret Samoopredelenje tzv premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija pobedilo u četiri opštine.

foto D.Z.

Osim u južnoj Mitrovici gde je pobedio kandidat Samoopredeljenja Faton Peci, najveći broj glasova osvojili su kandidati ovog Pokreta u Gnjilanu – Alban Hiseni, Halil Tači u Obiliću i Valjon Prebreza u Kosovo Polju. U drugom krugu glasanja kandidati Demokratskog Saveza Kosova (nekadašnjeg predsednika Ise Mustafe) osvojili su mesta gradonačelnika u Prištini i to Perparim Rama koji je i do sada bio na toj funkciji kao i Gazmend Muhadžeri u Peći, dok su pobedu u drugom krugu iz DSK odneli i Bedžet Dželjadini u Dragašu, Ruždi Šehu u Juniku i Sokolj Haljiti u Vitini.

Demokratska partija Kosova ( partija Haškog zatvorenika Hašima Tačija) pobedila je u Prizrenu gde je najviše glasova osvojio Šaćir Totaj, u Kačaniku Sabedin Viši i u Vučitru sa Ferit Idrizi. Inače,sa tri gradonačenika koje je dobilo u prvom krugu Samoopredelenje ima sedam gradonačelnika, (četiri više u odnosu na prethodne lokalne izbore) dok je isti broj gradonačelnika osvojio i Demokratski Savez Kosova čiji su kandidati u prvom krugu osvojili dve opštine i koji će sa novih pet imati svojih sedam, gradonačelnika, dok DPK koja je u prvom krugu pobedila u tri opštine, sada ima šest gradonačelnika, što prema mišljenju političkih analitičara sa KiM ukazuje ne gotovo mrtvu trku koja će se odraziti i na formiranje tzv Vlade , budući d aod parlamentarnih izbora održanih u februaru tzv Kosovo nije dobilo novu vlast.

