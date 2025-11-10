DSK OSVOJIO NAJVIŠE OPŠTINA: CIK u Prištini objavio preliminalrne rezultate drugog kruga lokalnih izbora na KiM
CENTRALNA izborna komisija Kosova (CIK) objavila je preliminarne rezultate drugog kruga izbora za gradonačelnike opština na Kosovu prema kojem je Pokret Samoopredelenje tzv premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija pobedilo u četiri opštine.
Osim u južnoj Mitrovici gde je pobedio kandidat Samoopredeljenja Faton Peci, najveći broj glasova osvojili su kandidati ovog Pokreta u Gnjilanu – Alban Hiseni, Halil Tači u Obiliću i Valjon Prebreza u Kosovo Polju. U drugom krugu glasanja kandidati Demokratskog Saveza Kosova (nekadašnjeg predsednika Ise Mustafe) osvojili su mesta gradonačelnika u Prištini i to Perparim Rama koji je i do sada bio na toj funkciji kao i Gazmend Muhadžeri u Peći, dok su pobedu u drugom krugu iz DSK odneli i Bedžet Dželjadini u Dragašu, Ruždi Šehu u Juniku i Sokolj Haljiti u Vitini.
Demokratska partija Kosova ( partija Haškog zatvorenika Hašima Tačija) pobedila je u Prizrenu gde je najviše glasova osvojio Šaćir Totaj, u Kačaniku Sabedin Viši i u Vučitru sa Ferit Idrizi. Inače,sa tri gradonačenika koje je dobilo u prvom krugu Samoopredelenje ima sedam gradonačelnika, (četiri više u odnosu na prethodne lokalne izbore) dok je isti broj gradonačelnika osvojio i Demokratski Savez Kosova čiji su kandidati u prvom krugu osvojili dve opštine i koji će sa novih pet imati svojih sedam, gradonačelnika, dok DPK koja je u prvom krugu pobedila u tri opštine, sada ima šest gradonačelnika, što prema mišljenju političkih analitičara sa KiM ukazuje ne gotovo mrtvu trku koja će se odraziti i na formiranje tzv Vlade , budući d aod parlamentarnih izbora održanih u februaru tzv Kosovo nije dobilo novu vlast.
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
