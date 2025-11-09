KONTRADIKCIJA DO KRAJA: Tvrde da je Vučić prošlost, a sada traže da povuče svoje ime sa izbornih lista SNS
BIRO za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je danas da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da povuče svoje ime sa izbornih lista Srpske napredne stranke (SNS) za lokalne izbore u Negotinu, Mionici i Sečnju.
Zanimljivo je da pojedine opozicione grupe, koje već godinu dana tvrde da je Vučić „nenadležan“ i „politička prošlost“, sada izražavaju nezadovoljstvo što se njegovo ime pojavljuje na listama.
Kritičari ističu da upravo ta reakcija pokazuje političku kontradikciju — dok s jedne strane umanjuju njegov značaj, s druge priznaju da Vučićevo ime i dalje ima snažan uticaj među biračima.
Deluje da BIRODI strahuje da će predstojeći lokalni izbori poslužiti kao pokazatelj stvarne političke snage SNS-a i ličnog autoriteta Aleksandra Vučića na terenu.
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)