KONTRADIKCIJA DO KRAJA: Tvrde da je Vučić prošlost, a sada traže da povuče svoje ime sa izbornih lista SNS

09. 11. 2025. u 19:56

BIRO za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je danas da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da povuče svoje ime sa izbornih lista Srpske napredne stranke (SNS) za lokalne izbore u Negotinu, Mionici i Sečnju.

Foto Dragan Milovanović

Zanimljivo je da pojedine opozicione grupe, koje već godinu dana tvrde da je Vučić „nenadležan“ i „politička prošlost“, sada izražavaju nezadovoljstvo što se njegovo ime pojavljuje na listama.

Kritičari ističu da upravo ta reakcija pokazuje političku kontradikciju — dok s jedne strane umanjuju njegov značaj, s druge priznaju da Vučićevo ime i dalje ima snažan uticaj među biračima.

Deluje da BIRODI strahuje da će predstojeći lokalni izbori poslužiti kao pokazatelj stvarne političke snage SNS-a i ličnog autoriteta Aleksandra Vučića na terenu.

