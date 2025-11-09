KONTRADIKCIJA DO KRAJA: Tvrde da je Vučić prošlost, a sada traže da povuče svoje ime sa izbornih lista SNS

BIRO za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je danas da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da povuče svoje ime sa izbornih lista Srpske napredne stranke (SNS) za lokalne izbore u Negotinu, Mionici i Sečnju.

Foto Dragan Milovanović

Zanimljivo je da pojedine opozicione grupe, koje već godinu dana tvrde da je Vučić „nenadležan“ i „politička prošlost“, sada izražavaju nezadovoljstvo što se njegovo ime pojavljuje na listama.

Kritičari ističu da upravo ta reakcija pokazuje političku kontradikciju — dok s jedne strane umanjuju njegov značaj, s druge priznaju da Vučićevo ime i dalje ima snažan uticaj među biračima.

Deluje da BIRODI strahuje da će predstojeći lokalni izbori poslužiti kao pokazatelj stvarne političke snage SNS-a i ličnog autoriteta Aleksandra Vučića na terenu.