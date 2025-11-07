HRVATSKE HIJENE: Došli u Beograd da nastave zadatak, paljenje Srbije (VIDEO)
HRVATSKI novinari došli su u Beograd ispred Skupštine Srbije kako bi nastavili u provođenju svog zadatka, paljenja vatre, podizanja tenzija i izazivanja haosa u Srbiji.
Hrvatske novinare retko kada možete da vidite u Beogradu, gotovo nikada ne dolaze kada je povod otvaranje novih puteva, pruga, infrastrukturni projekti i bolji životni standard građana Srbije.
Za njih otvaranje brze pruge do Subotice nije ni vest, ali zato kada treba zapaliti Srbiju, podići tenzije i gurnuti je u sukobe, onda brže bolje dođu u našu zemlju.
Tako se novinarka RTL-a našla kod Skupštine Srbije kako bi sa blokaderima došla da iskorišćava bol jedne majke koja je izgubila sina u srašnoj tragediji, a sve zarad ispunjenja njihovog jedinog zadatka koji toliko dugo iščekuju i najavljuju, zapaliti Srbiju i proliti krv na ulicama Beograda.
- Ovi građani ovde su došli dati podršku Dijani Hrki koja je naša gošća večeras. Hvala vam puno što govorite za RTL. "Mama protiv mašinerije" to je vaš slogan od kad ste počeli štrajk glađu. Evo čujemo ovu glazbu - rekla je voditeljka.
- I pre, i pre - ubacila se Hrka.
Pogledajte kako to izgleda.
"IZVEŠTAJI GENERALŠTABA SU NEISTINA, SVE JE IZGUBLjENO!" Ukrajinska vojska otkriva šta se dešava u paklu Pokrovska
UKRAJINSKE snage nastavljaju uporno da brane džep oko Pokrovska i Mirnograda, uprkos nemilosrdnim ruskim napadima koji sve više ugrožavaju linije snabdevanja i povećavaju rizik od potpunog okruženja-
06. 11. 2025. u 14:56
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONI SU TVOJE ŽRTVE!" Papa javno prozvao Trampa zbog situacija u "srpskom" gradu
PAPA Lav pozvao je na "duboko razmišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Državama, rekavši da su mnogi ljudi "duboko pogođeni" politikom masovnih deportacija.
06. 11. 2025. u 12:50
Komentari (0)