SKANDAL U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE: Medicinsko osoblje dalo Bačulovu mobilni telefon da koordinira napade ispred Skupštine!

В.Н.

04. 11. 2025. u 12:13

KAKO saznajemo od dobro obaveštenog izvora iz zdravstva, Klinički centar Srbije potresa skandal i pljušte suspenzije.

Pojedini medicinski radnici sa odeljenja za kardiologiju Klinickog centra Srbije u veče nedelju 2. novembra u više navrata su osumnjičenom blokaderu-nasilniku Miši Bačulovu koji je tu hospitalizovan, omogućili korišćenje službenog mobilnog telefona kako bi koordinirao napade na policiju ispred Skupštine Srbije i pokušaj rušenja legitimnih vlasti u državi.  

Naš izvor prenosi da je u toku interna istraga i da zdravstvena inspekcija utvrđuje sve okolnosti ovog nezapamćenog skandala.

Bačulov je u petak uhapšen pod sumnjom da je hteo da je sa još dva lica lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika države i aktuelnu vlast ali je u tome sprečen. 

O svemu postoje video-zapisi koje su dokumentovale službe bezbednosti. 

Bačulov je međutim več sutradan žaleći se na zdravstvene tegobe prebačen u Urgentni centar odakle očigledno, uz pomoć istomišljenika nastavlja da sprovodi svoju nameru i da ruši državu.

