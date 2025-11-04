POJAVIO SE SNIMAK NAPADA NA SRBE: Pedeset Hrvata maskiranih u crno vikalo "smeća srpska" i "Za dom spremni" (VIDEO)
POLICIJA traga za grupom navijača koji su ušli u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape i tražili od članova KUD-a iz Novog Sada da napuste prostorije, što su oni i uradili. Tamošnji mediji tvrde da se radi o članovi navijačke grupe "torcida", a navodno su bili obučeni u crne majice i uzvikivali "Za dom spremni".
Mediji su objavili i snimke iz Splita, a na jednom se čuje glas jednog od huligana koji govori prisutnima da svi izađu i da nikome neće biti ništa, dok druga osoba izgovara "smeća srpska". Policija je navela da nije bilo fizičkog nasilja ni povređenih i da sprovodi intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi otkrili osobe koje su učestvovale u incidentu, dodali su.
"Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD-a iz Novog Sada su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita", navela je policija.
Ilija Borković, potpredsednik splitskog pododbora Prosvjete rekao je za Novosti da je masa bila "prilično nabrijana", da su neki dizali desnicu u vis i uzvikivali "Za dom spremni" i "Hrvatska, Hrvatska", iako je reč o mladim ljudima, prema proceni između od 17 do 20 godina.
- Bila su među njima i dvojica starijih, koji su evidentno upravljali s ostatkom grupe. Neko od tih vođa je komentarisao da je reč o osetljivom mesecu u kojem je i obeležavanje i komemoracija oko Vukovara. I da im nije drago da se održava ovakvo veče. Dogodilo se to sat vremena pre kulturnog događaja u kojem je trebalo da nastupi ženski pevački zbor SKD Prosvjeta iz Splita, kao i njegova dramska sekcija, naša mlada violinistkinja i folklorno udruženje "Veliko kolo" iz Novog Sada - rekao je Borković.
Svedoci za Dalmatinski portal navode da su oko 18 sati u prostorije kotara upali muškarci u crnim majicama i kapama, među kojima su dvojica starijih izgledala kao da predvode grupu. Rekli su članovima "Prosvjete" da tu "ne mogu da održe nastup" te da "nema mesta takvom programu u mesecu kada se obeležava pad Vukovara". Grupa je skandirala i ustaški pozdrav Za dom spremni.
- Ovo je bila veoma neugodna situacija. Nismo želeli da ulazimo ni u kakve rasprave ni sukobe, jednostavno smo se skupili i otišli - rekao je jedan od učesnika događaja, dodajući kako "u današnjoj atmosferi, nažalost, ovakve situacije više i ne iznenađuju".
Inače, manifestacija Dana srpske kulture trebalo je da se održava od 3. novembra do 1. decembra, a uključuje muzičke i dramske nastupe, izložbe, folklorne izvedbe i prezentaciju tradicionalne srpske kuhinje. Iz Prosvjete su saopštili da su o svemu obavestili policiju koja je potvrdila incident i objavila da traga za počiniocima.
Jedan od prisutnih ispričao je da su okupljeni skandirali ustaški pozdrav i da je deo njih nosio maske na licu.
- Petorica su ušli u tu malu salu, tražili su ko je organizator. Jednoj od članica podoodbora rekli su da ne treba da organizuju taj događaj, jer je bio dan Svih svetih, i da bi se time oskrnavilo sećanje na veterane - rekao je jedan od prisutnih.
Za vreme trajanja probe, još pre početka događaja, koji je trebalo da počne u 19 sati, organizatori su primetili da se na parkingu ispred dvorane Gradskog kotara okupilo preko stotinu mlađih ljudi.
- Deo njih bio je u maskirnim uniformama, a bilo je i onih u crnim odorama i kapama koji su skandirali "Za dom spremni". Nekolicina njih je zatim upala u dvoranu i naredila da se ne sme organizovati događaj i da hitno napuste prostor ili će ih u protivnom oni izbaciti. Važno je na kraju da nije bilo nasilja, da niko nije fizički ugrožen. Jer stvar nije bila bezazlena - kazao je Nikola Vukobratović, predsednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.
