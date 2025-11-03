"PRIMER SUMANUTE BLOKADERSKE LOGIKE" Brnabić: SNS izaziva nasilje time što nešto sređuje i uređuje

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je odgovorila na navode blokadera da SNS izaziva nasilje time što sređuje svoje prostorije.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- E, ovo je primer sumanute blokaderske logike - SNS izaziva nasilje time što nešto sređuje i uređuje. Jeste, evo preko 10 godina izazivamo nasilje time što gradimo puteve, naučno-tehnološke parkove, pruge, bolnice, škole, fabrike.... Najveći čin nasilja je da popravimo prozore na našim prostorijama koje blokaderi polome. Nasilnik je, prema toj logici, onaj koji svoju kuću popravlja, a ne onaj koji mu je ruši. Eto, konačno da razumemo njihovu logiku! Pa zbog toga je Aleksandar Vučić u njihovim glavama najveći od svih nasilnika - najviše je izgradio i neće, čovek, da stane. Ima nove snove za Srbiju. Hoće da gradi, da stvara. Otvoreno provocira. Šta je, bre, vama ljudi - pita se Brnabić.

