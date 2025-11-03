JOŠ JEDAN SKANDAL ŽUTE SUDIJE KSENIJE MARIĆ: Odbila da odredi pritvor ekstremisti koji je lomio prostorije SNS
ŽUTA sudija Višeg suda u Beogradu napravila je još jedan strašan neprofesionalni gaf jer je i pored brojnih dokaza na slobodu pustila jednog od vođa ekstremne profašističke organizacije “Klub 451” Marka G. koji je letos lomio stranačke prostorije SNS u Cvijićevoj ulici i povrh toga se spremao za novo nasilje u subotu u Novom Sadu.
Ista sudija, inače supruga tužioca Bruna Vekarića koji već 20 godina tuži Srbe za ratne zločine, ranije danas je ukinula rešenje o policijskom zadržavanju nasilnika bokadera Vladimira Štimca.
Kako nezvanično saznajemo, Marićka je juče odbila predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da odredi pritvor Marku G. jer navodno nema dokaza da je izvršio krivično delo, iako joj je dostavljen snimak napada na prostorije SNS, komparativno veštačenje i majica u kojoj je bio tog dana, a koja mu je pronađena prilikom pretresa.
Tužilaštvo će se, kako saznajemo, žaliti na ovu odluku jer nasilnik ne sme biti na slobodi da ne bi ponovio krivično delo u kratkom periodu.
Pored toga što je letos lomio stranačke prostorije SNS, ovaj nasilnik se spremao i za divljanje u Novom Sadu.
Naime, kako smo već pisali, prilikom pretresa stana i drugih prostorija na tri adrese koje koristi Marko G. pronađeno je i 10 drvenih palica.
BONUS VIDEO: Uhapšen Vladimir Štimac zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti
Preporučujemo
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)