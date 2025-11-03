JOŠ JEDAN SKANDAL ŽUTE SUDIJE KSENIJE MARIĆ: Odbila da odredi pritvor ekstremisti koji je lomio prostorije SNS

ŽUTA sudija Višeg suda u Beogradu napravila je još jedan strašan neprofesionalni gaf jer je i pored brojnih dokaza na slobodu pustila jednog od vođa ekstremne profašističke organizacije “Klub 451” Marka G. koji je letos lomio stranačke prostorije SNS u Cvijićevoj ulici i povrh toga se spremao za novo nasilje u subotu u Novom Sadu.

Foto: Društvene mreže

Ista sudija, inače supruga tužioca Bruna Vekarića koji već 20 godina tuži Srbe za ratne zločine, ranije danas je ukinula rešenje o policijskom zadržavanju nasilnika bokadera Vladimira Štimca.

Kako nezvanično saznajemo, Marićka je juče odbila predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da odredi pritvor Marku G. jer navodno nema dokaza da je izvršio krivično delo, iako joj je dostavljen snimak napada na prostorije SNS, komparativno veštačenje i majica u kojoj je bio tog dana, a koja mu je pronađena prilikom pretresa.

Tužilaštvo će se, kako saznajemo, žaliti na ovu odluku jer nasilnik ne sme biti na slobodi da ne bi ponovio krivično delo u kratkom periodu.

Pored toga što je letos lomio stranačke prostorije SNS, ovaj nasilnik se spremao i za divljanje u Novom Sadu.

Naime, kako smo već pisali, prilikom pretresa stana i drugih prostorija na tri adrese koje koristi Marko G. pronađeno je i 10 drvenih palica.

