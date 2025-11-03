"ONI KOJI TO TVRDE POLAZE OD SEBE" Vučević: Niko nije namerno isključio vodu u Novom Sadu 1. novembra, Mićin brzo reagovao

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da niko nije namerno isključio vodu građanima u Novom Sadu 1. novembra i da se oni koji to tvrde kreću u granicama sopstvene pokvarenosti, jer polaze od sebe.

- Zašto bi neko isključio vodu građanima bilo kog dana, a posebno 1. novembra? Nego se oni kreću u granicama sopstvene pokvarenosti, pa počinju od svojih navika. Desila se havarija. Ja uvek ostanem šokiran kako se to desi u tim okolnostima. Struja je nestala na dva, tri minuta u fabrici vode, a to znači da treba četiri, pet sati da vratite pritisak - rekao je Vučević za TV Pink.

Ukazao je da je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin brzo reagovao.

- Bila je druga havarija, na drugom mestu je pukla cev. Možda je to bila opomena, da prestane ludovanje - rekao je Vučević.

Uputio je apel predsedniku skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i poslaniku SNS Uglješi Mrdiću koji štrajkuje glađu do ispunjenja njegovih zahteva da ne ugrožava sebi život, navodeći da će ga posetiti, da razgovaraju.

Vučević se osvrnuo na poziv Borisa Tadića građanima da izađu na ulice kako bi srušili vlast i naveo da on navija da se država raspadne, a trebalo bi da bude faktor stabilnosti.

- Tvoja odgovornost je velika. Neverovatno da neko ko je bio predsednik Srbije izgovara ovakve stvari. On takve stvari izgovara iz salonskog stana ili možda iz inostranstva, a tuđu decu stavlja. Možete misliti sreću u regionu kada vide ovakve stvari. I sve ide iz njihove političke impotentnosti. Pošto ne mogu da pobede na izborima igraju se životima tuđe dece i građanima - rekao je Vučević.

On je upitao Milu Pajić i Hrvatsku, koja se nalazi u Šengen zoni, kako je moguće da toliko dugo boravi u toj zemlji.

- Pošto đaci i radnici iz dva sela, Vizić i Raštin, moraju da prolaze kroz Ilok, a meri im se svaki ulazak u Ilok kao ulazak u Šengen. Imamo problem kako će da idu u školu. A kako tu decu ne oslobode prolaska kroz malogranični potez a Mila Pajić i begunci mogu da budu osam meseci? Imamo problem i sa vozačima autobusa. Ona može da bude u Hrvatskoj. Ona brine o Srbiji. Nemoj da brineš o Srbiji, da si ti brinula o Srbiji, Srbije ne bi bilo - rekao je Vučević.

