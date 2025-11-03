Politika

BORISE, JE LI TE SRAMOTA? NATO lobista deli CIA savete za rušenje države, a u tome mu pomaže Tadić!

В.Н.

03. 11. 2025. u 07:33

GLAVNI NATO lobista Čedomir Stojković na svojim društvenim mrežama deli blokaderima savete za rušenje države, a u ovome mu se bez imalo sramote pridružio i Boris Tadić!

БОРИСЕ, ЈЕ ЛИ ТЕ СРАМОТА? НАТО лобиста дели ЦИА савете за рушење државе, а у томе му помаже Тадић!

Foto: Printscreen

"NAUČITE PROSTU STVAR!

Kada 500 žandarma krene na 10.000 ljudi, onog časa kada 1000 ljudi sedne na ulicu - njima treba 2000 žandarma da nas pomere. Ako sedne 2000 ljudi treba im 4000 žandarma. Za to vreme ostalih 8.000 ljudi može da radi šta hoće!" A tek 98.000! Ili 348.000", napisao je srbomrzac Stojković na svom Iksu CIA savet za rušenje države! 

Foto: Printscreen

U pomoć mu je svojim savetima pritekao Boris Tadić, bivši predsednik Srbije, kukavica i folirant koji je bežao u Rumuniju u ključni trenucima za našu zemlju, kada su parčali njenu teritoriju!

On, naime, savetuje "pobunu" u svim gradovima širom Srbije!

"U ovim okolnostima taktički je važno da svi koji ne mogu da dođu u Beograd organizuju proteste u svojim gradovima širom Srbije! Na taj način slabimo snagu režima da se suprotstavi udarnim protestima podrške Dijani Hrki u Beogradu. SVI NA ULICE! DO POBEDE!", napisao je Tadić.

Foto: Printscreen

Najnovije iz rubrike

POLICIJA UHAPSILA 37 BLOKADERA: Hitno se oglasili iz MUP-a
Politika

0 6

POLICIJA UHAPSILA 37 BLOKADERA: Hitno se oglasili iz MUP-a

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i u službene prostorije doveli 37 lica, koja su učestvovala u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja, prethodne večeri, ispred Narodne skupštine Republike Srbije.

03. 11. 2025. u 01:31

POGLEDAJTE: Trenutak hapšenja Vladimira Štimca zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti (VIDEO)
Politika

0 13

POGLEDAJTE: Trenutak hapšenja Vladimira Štimca zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti (VIDEO)

VEČERAS su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

03. 11. 2025. u 00:59

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC ZBOG POZIVANJA NA NASILNU PROMENU VLASTI
Politika

0 13

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC ZBOG POZIVANJA NA NASILNU PROMENU VLASTI

Kako nezvanično saznajemo, večeras su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

03. 11. 2025. u 00:47

