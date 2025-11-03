BORISE, JE LI TE SRAMOTA? NATO lobista deli CIA savete za rušenje države, a u tome mu pomaže Tadić!
GLAVNI NATO lobista Čedomir Stojković na svojim društvenim mrežama deli blokaderima savete za rušenje države, a u ovome mu se bez imalo sramote pridružio i Boris Tadić!
"NAUČITE PROSTU STVAR!
Kada 500 žandarma krene na 10.000 ljudi, onog časa kada 1000 ljudi sedne na ulicu - njima treba 2000 žandarma da nas pomere. Ako sedne 2000 ljudi treba im 4000 žandarma. Za to vreme ostalih 8.000 ljudi može da radi šta hoće!" A tek 98.000! Ili 348.000", napisao je srbomrzac Stojković na svom Iksu CIA savet za rušenje države!
U pomoć mu je svojim savetima pritekao Boris Tadić, bivši predsednik Srbije, kukavica i folirant koji je bežao u Rumuniju u ključni trenucima za našu zemlju, kada su parčali njenu teritoriju!
On, naime, savetuje "pobunu" u svim gradovima širom Srbije!
"U ovim okolnostima taktički je važno da svi koji ne mogu da dođu u Beograd organizuju proteste u svojim gradovima širom Srbije! Na taj način slabimo snagu režima da se suprotstavi udarnim protestima podrške Dijani Hrki u Beogradu. SVI NA ULICE! DO POBEDE!", napisao je Tadić.
