Politika

NOĆAŠNJI NAPAD NA ĆACILEND JE NAPAD BESNIH I ISFRUSTRIRANIH NA PRISTOJNU SRBIJU Vučević: Oni hoće nasilje po svaku cenu, ali građani neće

V.N.

02. 11. 2025. u 22:40

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da su brutalni napadi koji se dešavaju večeras dokazi besa i nemoći blokadera jer im nije uspeo nijedan dosadašnji pokušaj rušenja institucija i izazivanja obojene revolucije.

НОЋАШЊИ НАПАД НА ЋАЦИЛЕНД ЈЕ НАПАД БЕСНИХ И ИСФРУСТРИРАНИХ НА ПРИСТОЈНУ СРБИЈУ Вучевић: Они хоће насиље по сваку цену, али грађани неће

Foto: Printscreen

- Bedne kukavice su večeras nastavili brutalne napade na prostorije SNS -a na sedam mesta, i na Pionirski park- Ćacilend, simbol otpora i odbrane Srbije od ovih koji bi da sruše našu otadžbinu. To su dokazi besa i nemoći jer im nije uspeo ni jedan dosadašnji pokušaj rušenja institucija, izazivanja obojene revolucije, rušenja naše zemlje koje je finansirano i potpomognuto i spolja i iznutra. Njima je nasilje u krvi. Tukli su naše ljude, spaljivali nam i uništavali prostorije, pucali su na Milana Bogdanovića, .. bukvalno ni od čega ne prezaju dok ne izazovu bratoubilački rat - rekao je Vučević.

Noćašnji napad na Ćacilend je, kako je rekao Vučević, napad besnih i isfrustriranih na pristojnu Srbiju, jer im je pukao i jučerašnji protest u Novom Sadu, jer nisu okupili stotine hiljada ljudi i nisu uspeli da zapale i unište Srpsku Atinu. 

 - Oni hoće nasilje po svaku cenu. Ali građani to neće! Neće građani da nasedaju na njihove provokacije i nasilje! Neće da budu deo tih fašističkih hordi koje već godinu dana blokiraju i uništavaju život u Srbiji! Nasilje i agresija nisu Srbija kakvu gradimo poslednjih 13 godina. I nikada nećemo pristati da na njih odgovorimo istom merom.
Pozivam sve građane da ostanu mirni i dostojanstveni. Pobedićemo i ovo zlo - rekao je Vučević.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POGLEDAJTE: Trenutak hapšenja Vladimira Štimca zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti (VIDEO)
Politika

0 3

POGLEDAJTE: Trenutak hapšenja Vladimira Štimca zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti (VIDEO)

VEČERAS su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

03. 11. 2025. u 00:59

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC ZBOG POZIVANJA NA NASILNU PROMENU VLASTI
Politika

0 4

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC ZBOG POZIVANJA NA NASILNU PROMENU VLASTI

Kako nezvanično saznajemo, večeras su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

03. 11. 2025. u 00:47

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!

VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!