NOĆAŠNJI NAPAD NA ĆACILEND JE NAPAD BESNIH I ISFRUSTRIRANIH NA PRISTOJNU SRBIJU Vučević: Oni hoće nasilje po svaku cenu, ali građani neće
LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da su brutalni napadi koji se dešavaju večeras dokazi besa i nemoći blokadera jer im nije uspeo nijedan dosadašnji pokušaj rušenja institucija i izazivanja obojene revolucije.
- Bedne kukavice su večeras nastavili brutalne napade na prostorije SNS -a na sedam mesta, i na Pionirski park- Ćacilend, simbol otpora i odbrane Srbije od ovih koji bi da sruše našu otadžbinu. To su dokazi besa i nemoći jer im nije uspeo ni jedan dosadašnji pokušaj rušenja institucija, izazivanja obojene revolucije, rušenja naše zemlje koje je finansirano i potpomognuto i spolja i iznutra. Njima je nasilje u krvi. Tukli su naše ljude, spaljivali nam i uništavali prostorije, pucali su na Milana Bogdanovića, .. bukvalno ni od čega ne prezaju dok ne izazovu bratoubilački rat - rekao je Vučević.
Noćašnji napad na Ćacilend je, kako je rekao Vučević, napad besnih i isfrustriranih na pristojnu Srbiju, jer im je pukao i jučerašnji protest u Novom Sadu, jer nisu okupili stotine hiljada ljudi i nisu uspeli da zapale i unište Srpsku Atinu.
- Oni hoće nasilje po svaku cenu. Ali građani to neće! Neće građani da nasedaju na njihove provokacije i nasilje! Neće da budu deo tih fašističkih hordi koje već godinu dana blokiraju i uništavaju život u Srbiji! Nasilje i agresija nisu Srbija kakvu gradimo poslednjih 13 godina. I nikada nećemo pristati da na njih odgovorimo istom merom.
Pozivam sve građane da ostanu mirni i dostojanstveni. Pobedićemo i ovo zlo - rekao je Vučević.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
