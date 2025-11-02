HITNO SE OGLASIO MUP O NAPADU BLOKADERA NA ĆACILEND
Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativna agencija najoštrije osuđuju večerašnje incidente koji se dešavaju u centru Beograda, u neposrednoj blizini zgrade Narodne skupštine Republike Srbije.
Organizovana grupa učesnika neprijavljenog skupa, okupljena u ulici Kneza Miloša, napala je građane koji su se nalazili na prijavljenom javnom skupu, u Pionirskom parku, bacajući različite predmete i pirotehnička sredstva u pravcu okupljenih. Tom prilikom je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posledica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica.
Policijski službenici koji obezbeđuju javni red i mir odmah su reagovali i sprečili da dođe do dalje eskalacije nasilja. Međutim, prilikom intervencije, jedan policijski službenik , koji se nalazio u kordonu na uglu Takovske ulice i Bulevara Nikole Pašića, zadobio je povredu lista noge usled dejstva pirotehničkog sredstva („topovskog udara“) i upućen je na Urgentni centar radi ukazivanja lekarske pomoći.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativna agencija pozivaju sve građane da se uzdrže od nasilja, da poštuju zakon i da ne učestvuju u neprijavljenim okupljanjima koja ugrožavaju živote, bezbednost drugih građana i javnu imovinu.
Policija i BIA će, u skladu sa zakonom, preduzeti sve mere radi identifikacije i procesuiranja lica koja su izazvala incidente i napala učesnike prijavljenog javnog okupljanja.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
