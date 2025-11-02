Politika

HITNO SE OGLASIO MUP O NAPADU BLOKADERA NA ĆACILEND

V.N.

02. 11. 2025. u 21:48

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativna agencija najoštrije osuđuju večerašnje incidente koji se dešavaju u centru Beograda, u neposrednoj blizini zgrade Narodne skupštine Republike Srbije.

MUP

Organizovana grupa učesnika neprijavljenog skupa, okupljena u ulici Kneza Miloša, napala je građane koji su se nalazili na prijavljenom javnom skupu, u Pionirskom parku, bacajući različite predmete i pirotehnička sredstva u pravcu okupljenih. Tom prilikom je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posledica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica.

Policijski službenici koji obezbeđuju javni red i mir odmah su reagovali i sprečili da dođe do dalje eskalacije nasilja. Međutim, prilikom intervencije, jedan policijski službenik , koji se nalazio u kordonu na uglu Takovske ulice i Bulevara Nikole Pašića, zadobio je povredu lista noge usled dejstva pirotehničkog sredstva („topovskog udara“) i upućen je na Urgentni centar radi ukazivanja lekarske pomoći.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativna agencija pozivaju sve građane da se uzdrže od nasilja, da poštuju zakon i da ne učestvuju u neprijavljenim okupljanjima koja ugrožavaju živote, bezbednost drugih građana i javnu imovinu.

Policija i BIA će, u skladu sa zakonom, preduzeti sve mere radi identifikacije i procesuiranja lica koja su izazvala incidente i napala učesnike prijavljenog javnog okupljanja.

