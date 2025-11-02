Politika

UGLJEŠA MRDIĆ TREĆI DAN ŠTRAJKUJE GLAĐU: Traži hapšenje bivših zvaničnika Infrastruktura železnice Srbije

В.Н.

02. 11. 2025. u 17:55

POSLANIK Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić treći dan štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije, zahtevajući od tužilaštva da ispuni njegove zahteve u vezi sa istragom o padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, javlja RTS.

Foto: Printskrin

Uglješa Mrdić je 31. oktobra počeo štrajk glađu, tražeći od tužilaštva da uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastruktura železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića.

Protiv njih je, kako je naveo, nedavno dostavio dokaze Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu.

