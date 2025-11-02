UGLJEŠA MRDIĆ TREĆI DAN ŠTRAJKUJE GLAĐU: Traži hapšenje bivših zvaničnika Infrastruktura železnice Srbije
POSLANIK Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić treći dan štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije, zahtevajući od tužilaštva da ispuni njegove zahteve u vezi sa istragom o padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, javlja RTS.
Uglješa Mrdić je 31. oktobra počeo štrajk glađu, tražeći od tužilaštva da uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastruktura železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića.
Protiv njih je, kako je naveo, nedavno dostavio dokaze Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu.
BONUS VIDEO - Ovako radovi na Nacionalnom stadionu izgledaju iz vazduha
Preporučujemo
OGLASIO SE UGLjEŠA MRDIĆ DAN NAKON STUPANjA U ŠTRAJK GLAĐU "Znam za šta se borim"
01. 11. 2025. u 14:03
ODGOVOR NA SAOPŠTENjE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE: Reakcija Uglješe Mrdića
28. 10. 2025. u 09:27
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)