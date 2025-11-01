OGLASIO SE UGLJEŠA MRDIĆ DAN NAKON STUPANJA U ŠTRAJK GLAĐU "Znam za šta se borim"

UŠLjEŠA Mrdić, narodni poslanik i predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu koji je juče stupio u štrajk glađu dao je izjavu za Informer.

Foto: Printskrin

Mrdić je rekao kako se danas oseća:

- Za sada se osećam dobro, štrajk je tek krenuo, pretpostavljam da će iz dana u dan biti teže. Mi ćemo se boriti za istinu. Državno tužilaštva predvođena Dolovac i ne radi svoj posao i ja želim da počnu da rade - rekao je Mrdić.

Između ostalog, on je dodao da su još trojica veterana se priključila njegovoj borbi.

- Spavali smo ovde u šatorima, ogrnuli se ćebadima. Ovde smo proveli noć.

Uglješa Mrdić dodao je da zahvaljujući mudroj Vučićevoj politici je Srbija jaka, nemamo građanski rat i tako treba da ostane.

Otkrio je i ko je probao da ga odgovori od namera da štrajkuje glađu.

- Moji porodica i prijatelji su probali da me odgovore od ove ideje ali nisam ih poslušao. Ja se ovako bori i za njih i za svoju Srbiju. Uspeo sam sve da ubedim da me podrže u mojoj borbi, ovo je moja kranja borba za pravdu.

BONUS VIDEO - Pogledajte: Jeziv snimak - Bačulov planira da se simulira trovanje (III deo)