OGLASIO SE UGLJEŠA MRDIĆ DAN NAKON STUPANJA U ŠTRAJK GLAĐU "Znam za šta se borim"
UŠLjEŠA Mrdić, narodni poslanik i predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu koji je juče stupio u štrajk glađu dao je izjavu za Informer.
Mrdić je rekao kako se danas oseća:
- Za sada se osećam dobro, štrajk je tek krenuo, pretpostavljam da će iz dana u dan biti teže. Mi ćemo se boriti za istinu. Državno tužilaštva predvođena Dolovac i ne radi svoj posao i ja želim da počnu da rade - rekao je Mrdić.
Između ostalog, on je dodao da su još trojica veterana se priključila njegovoj borbi.
- Spavali smo ovde u šatorima, ogrnuli se ćebadima. Ovde smo proveli noć.
Uglješa Mrdić dodao je da zahvaljujući mudroj Vučićevoj politici je Srbija jaka, nemamo građanski rat i tako treba da ostane.
Otkrio je i ko je probao da ga odgovori od namera da štrajkuje glađu.
- Moji porodica i prijatelji su probali da me odgovore od ove ideje ali nisam ih poslušao. Ja se ovako bori i za njih i za svoju Srbiju. Uspeo sam sve da ubedim da me podrže u mojoj borbi, ovo je moja kranja borba za pravdu.
BONUS VIDEO - Pogledajte: Jeziv snimak - Bačulov planira da se simulira trovanje (III deo)
Preporučujemo
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
Komentari (0)