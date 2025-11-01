Politika

VUČIĆ U 11 ČASOVA U HRAMU SVETOG SAVE: Predsednik će prisustvovati pomenu za nastradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu

В.Н.

01. 11. 2025. u 09:16

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u 11 sati u Hramu Svetog Save će prisustvovati pomenu za nastradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

FOTO TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ

Podsetimo, patrijarh Porfirije danas će u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti parastos postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je izjavio u obraćanju građanima da će danas, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti sveću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji i pozvao sve ljude da to isto učine, kao i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima, i da dan protekne mirno.

- Sutra, 1. novembra, otići ću u crkvu da se pomolim Bogu, da zapalim sveću za svakoga od njih. Pozivam i ljude da isto to učine, a znam da mnogi od vas to i hoće - rekao je Vučić. 

Zamolio je sve da za žrtve i njihove porodice iskažemo poštovanje prema njima i jedni prema drugima. 

