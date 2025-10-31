VUČIĆ: Otići ću u crkvu da se pomolim Bogu, da zapalim sveću za nastradale u Novom Sadu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, prilikom svog obraćanja, podsetio je da je pre godinu dana naša zemlja doživela užasnu tragediju.
- Šesnaest života je izgubljeno usled pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu: Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja, Vukašin. Svako od njih - jedan život. Svako od njih - član porodice, član zajednice, našeg društva i naše države koja je od tada uzburkana i uzdrmana. Šesnaest nevinih duša koji ništa zgrešili nisu, koji su se, ne sluteći šta će se dogoditi tog dana, u petak, živeći svoje živote najbolje što su mogli našli pod nadstrešnicom Železničke stanice u Novom Sadu. Sutra, 1. novembra otići ću u crkvu da se pomolim Bogu, da zapalim sveću svakome od njih. Pozivam i ljude da isto to učine i znam da mnogi od vas to i hoće. Zarad žrtava i njihovih porodica, molim vas hajde da iskažemo poštovanje i prema njima i jedni prema drugima - kazao je Vučić.
Preporučujemo
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (32)