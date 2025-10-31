Politika

VUČIĆ: Otići ću u crkvu da se pomolim Bogu, da zapalim sveću za nastradale u Novom Sadu

В.Н.

31. 10. 2025. u 17:21

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, prilikom svog obraćanja, podsetio je da je pre godinu dana naša zemlja doživela užasnu tragediju.

ВУЧИЋ: Отићи ћу у цркву да се помолим Богу, да запалим свећу за настрадале у Новом Саду

Foto: Printscreen

- Šesnaest života je izgubljeno usled pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu: Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja, Vukašin. Svako od njih - jedan život. Svako od njih - član porodice, član zajednice, našeg društva i naše države koja je od tada uzburkana i uzdrmana. Šesnaest nevinih duša koji ništa zgrešili nisu, koji su se, ne sluteći šta će se dogoditi tog dana, u petak, živeći svoje živote najbolje što su mogli našli pod nadstrešnicom Železničke stanice u Novom Sadu. Sutra, 1. novembra otići ću u crkvu da se pomolim Bogu, da zapalim sveću svakome od njih. Pozivam i ljude da isto to učine i znam da mnogi od vas to i hoće. Zarad žrtava i njihovih porodica, molim vas hajde da iskažemo poštovanje i prema njima i jedni prema drugima - kazao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (32)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU