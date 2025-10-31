Politika

OBJAVLJEN SNIMAK KAO DOKAZ: Blokader Miša Bačulov hteo da lažira trovanje i optuži Vučića

31. 10. 2025. u 15:22

OBJAVLjEN je snimak blokadera Miše Bačulova koji dokazuje da je hteo da lažira svoje trovanje.

Foto: Printskrin

Na snimku jedno lice govori Bačulovu kako da lažira trovanje, a Bačulov mu postavlja pitanja o tome kako dejstvuje ono što će uzeti.

Podsećamo, pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili u Novom Sadu blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

