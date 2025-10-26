VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: Mnogo dodatnih problema u energetici, ujedinjeni izborićemo se sa svim i pobediti! (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom na svom zvaničnom Instagram profilu.

- Mnogo dodatnih problema u energetici, ujedinjeni izborićemo se svim i pobediti! - navedeno je u opisu snimka.

- Mi danas imamo mnogo sastanaka, koji se, nažalost, tiču energetske situacije u zemlji. Posle problema sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije, dogodile su nam se dve teške stvari. Jedna su sakncije Rosnjeftu i Lukoilu, posebno Lukoilu, one na snagu stupaju 21. novembra, a drugo je havarija da je tako nazove, da li je bila sabotaža, diverzija ili ne, pokazaće istraga, u Mađarskoj. I naravno, to nam se odražava sada - imamo problem i sa gasom, ili možemo da ga imamo, imamo problem sa naftom, nedvosmislen, ali do, pošto smo dali naše rezerve NIS-u, verujem da do 10. ili 15. novembra smo apsolutno sigurni oko svega. Zato nam je sledeća nedelja strašno važna, i u toj nedelji razgovaraću i sa našim ruskim i američkim i evropskim partnerima, da vidimo kako na najbolji mogući način da pronađemo rešenje za našu zemlju.

- I ono što mi je strašno važno, to je da ljudi znaju, da mi ukoliko sledeće nedelje ne budemo imali rešenje za probleme, mi ćemo sami one tamo nedelje donositi svoje odluke i zaštititi stanovništvo. Srbija je iznad i pre svega, i ljudi u Srbiji treba da znaju da radimo, da se borimo, i verujem da ćemo uspeti da obezbedimo dovoljne količine i naftnih derivata, i gasa i električne energije. A do tada uz sve probleme i sve muke, ljudi da budu mirni, pobedićemo zajedno - poručio je predsednik Srbije u snimku.