OPOZICIONAR I BIVŠI FUNKCIONER DS-A: Ako su blokaderi, ova izdržavana lica, alternativa vlasti - za***ite me i sa promenama i sa izborima

BIVŠI funkcioner Demokratske stranke Goran Vukajlović reagovao je na snimak predstavnice blokadera plenumaša koja je govorila o planovima za prvi novembar ove godine.

Foto: Printskrin

Podsećamo, brojni učesnici političke scene više puta su upozoravali da se toga dana sprema veliko nasilje u režiji blokadera.

Sada je Vukajlović oglasio objavom na društvenoj mreži X i poručio:

Foto: Printskrin

- Dajte bre sa ovim izdržavanim licima, niti ih mogu više gledati niti slušati. Režimlije ne slušam odavno ali su i ovi ispod svakog nivoa. Ona nema pojma šta je htela da kaže a to "sami ćemo" je odavno deplasirano. Nije me više sramota od vlasti, sada me je veća sramota od alternative. Ako je ovo alternativa onda za***ite i s promenama i s izborima. Ne treba hvala - poručio je on.