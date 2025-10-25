Politika

OPOZICIONAR I BIVŠI FUNKCIONER DS-A: Ako su blokaderi, ova izdržavana lica, alternativa vlasti - za***ite me i sa promenama i sa izborima

В.Н.

25. 10. 2025. u 11:30

BIVŠI funkcioner Demokratske stranke Goran Vukajlović reagovao je na snimak predstavnice blokadera plenumaša koja je govorila o planovima za prvi novembar ove godine.

ОПОЗИЦИОНАР И БИВШИ ФУНКЦИОНЕР ДС-А: Ако су блокадери, ова издржавана лица, алтернатива власти - за***ите ме и са променама и са изборима

Foto: Printskrin

Podsećamo, brojni učesnici političke scene više puta su upozoravali da se toga dana sprema veliko nasilje u režiji blokadera.

Sada je Vukajlović oglasio objavom na društvenoj mreži X i poručio:

Foto: Printskrin

- Dajte bre sa ovim izdržavanim licima, niti ih mogu više gledati niti slušati. Režimlije ne slušam odavno ali su i ovi ispod svakog nivoa. Ona nema pojma šta je htela da kaže a to "sami ćemo" je odavno deplasirano. Nije me više sramota od vlasti, sada me je veća sramota od alternative. Ako je ovo alternativa onda za***ite i s promenama i s izborima. Ne treba hvala - poručio je on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OGROMAN BROJ GRAĐANA USTAO PROTIV BLOKADA: Veliki skupovi u Požarevcu, Kraljevu i Vranju (FOTO/VIDEO)

OGROMAN BROJ GRAĐANA USTAO PROTIV BLOKADA: Veliki skupovi u Požarevcu, Kraljevu i Vranju (FOTO/VIDEO)