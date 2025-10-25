OPOZICIONAR I BIVŠI FUNKCIONER DS-A: Ako su blokaderi, ova izdržavana lica, alternativa vlasti - za***ite me i sa promenama i sa izborima
BIVŠI funkcioner Demokratske stranke Goran Vukajlović reagovao je na snimak predstavnice blokadera plenumaša koja je govorila o planovima za prvi novembar ove godine.
Podsećamo, brojni učesnici političke scene više puta su upozoravali da se toga dana sprema veliko nasilje u režiji blokadera.
Sada je Vukajlović oglasio objavom na društvenoj mreži X i poručio:
- Dajte bre sa ovim izdržavanim licima, niti ih mogu više gledati niti slušati. Režimlije ne slušam odavno ali su i ovi ispod svakog nivoa. Ona nema pojma šta je htela da kaže a to "sami ćemo" je odavno deplasirano. Nije me više sramota od vlasti, sada me je veća sramota od alternative. Ako je ovo alternativa onda za***ite i s promenama i s izborima. Ne treba hvala - poručio je on.
