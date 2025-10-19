Politika

SIN NENADA ČANKA PREDVODI BLOKADERE U NOVOM SADU: Zalaže se za otcepljenje Vojvodine, deli mape bez severa i juga zemlje (VIDEO)

В.Н.

19. 10. 2025. u 08:08

JUČE je u Novom Sadu održan omanji skup pod nazivom "Marš slobode", koji organizuju zborovi Novog Sada.

СИН НЕНАДА ЧАНКА ПРЕДВОДИ БЛОКАДЕРЕ У НОВОМ САДУ: Залаже се за отцепљење Војводине, дели мапе без севера и југа земље (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Jedan od predvodnika pomenutog marša bio je Milan Čanak, sin Nenada Čanka - vatrenog borca za odvajanje Vojvodine od Srbije.

Da ništa drugačije ne razmišlja od oca potvrđuje Milanova objava na društvenoj mreži, a na kojoj je mapa podeljenje Srbije - gde fale sever i jug zemlje, tj. Kosovo i Vojvodina.

Natpis na toj objavi jasno upućuje na njegove ideje o otcepljenju: "Vojvodina naša dika, dogodine biće republika"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 15

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju