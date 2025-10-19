SIN NENADA ČANKA PREDVODI BLOKADERE U NOVOM SADU: Zalaže se za otcepljenje Vojvodine, deli mape bez severa i juga zemlje (VIDEO)
JUČE je u Novom Sadu održan omanji skup pod nazivom "Marš slobode", koji organizuju zborovi Novog Sada.
Jedan od predvodnika pomenutog marša bio je Milan Čanak, sin Nenada Čanka - vatrenog borca za odvajanje Vojvodine od Srbije.
Da ništa drugačije ne razmišlja od oca potvrđuje Milanova objava na društvenoj mreži, a na kojoj je mapa podeljenje Srbije - gde fale sever i jug zemlje, tj. Kosovo i Vojvodina.
Natpis na toj objavi jasno upućuje na njegove ideje o otcepljenju: "Vojvodina naša dika, dogodine biće republika"
Preporučujemo
SAOPŠTENjE ANS-a: Sramotno izveštavanje N1 o protestu ispred Informera
18. 10. 2025. u 18:33
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)