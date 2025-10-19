SIN NENADA ČANKA PREDVODI BLOKADERE U NOVOM SADU: Zalaže se za otcepljenje Vojvodine, deli mape bez severa i juga zemlje (VIDEO)

JUČE je u Novom Sadu održan omanji skup pod nazivom "Marš slobode", koji organizuju zborovi Novog Sada.

Foto: Printscreen

Jedan od predvodnika pomenutog marša bio je Milan Čanak, sin Nenada Čanka - vatrenog borca za odvajanje Vojvodine od Srbije.

Da ništa drugačije ne razmišlja od oca potvrđuje Milanova objava na društvenoj mreži, a na kojoj je mapa podeljenje Srbije - gde fale sever i jug zemlje, tj. Kosovo i Vojvodina.

Natpis na toj objavi jasno upućuje na njegove ideje o otcepljenju: "Vojvodina naša dika, dogodine biće republika"

BLOKADERE U NOVOM SADU PREDVODI SIN NENADA ČANKA - SEPARATISTA KOJI BI OD SRBIJE OTCEPIO I KiM I VOJVODINU! pic.twitter.com/Rd6GvxV5C0 — Detektor laži (@LaziDetektor) October 18, 2025