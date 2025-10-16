Politika

SAJAM KNJIGA NOVA META: Sad ruše i čitanje! (VIDEO)

В.Н.

16. 10. 2025. u 13:40

GRUPA izdavača tvrdi da će bojkotovati ovogodišnji Sajam knjiga

САЈАМ КЊИГА НОВА МЕТА: Сад руше и читање! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Njihova odluka.

To su privatne firme i imaju pravo da odaberu na kojoj će manifestaciji  učestvovati. 

Međutim, glavni razlog koji su naveli je upitan.

Navodno, termin je problem, jer se poklapa sa godišnjicom tragedije u Novom Sadu.

Da je to zaista istina, rešenje bi se možda i potražilo.

Ali ovo je samo još jedna licemerna predstava rušilačkih profitera.

Nema u svemu tome ni etike ni morala ni emocija, samo glavobolja oko količine profita.

