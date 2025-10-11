MUP SAOPŠTIO BROJKE SA DANAŠNJEG SKUPA PODRŠKE SRBIMA NA KIM "Radi se o najmasovnijem okupljanju do sada"
POMOĆNIK direktora policije Vladan Radosavljević obraća se iz Ministarstva unutrašnjih poslova
Građani protiv blokada organizovali su danas skupove podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, na više od 200 lokacija širom Srbije.
O broju okupljenih ali i tome kako je protekao skup govori pomoćnik direktora policije.
- Na 183 lokacije u organizaciji Centra za društvenu stabilnost održana su prijavljena javna okupljanja pod nazivom "Srbi na Kosmetu, građani protiv blokada" na kojima je prisustvovalo oko 167.800 građana. Radi se o najmasovnijem okupljanju do sada i sa najvećim brojem lokacija. Istovremeno su održana i druga javna okupljanja na 24 lokacije koja nisu prijavljena i na kojima je prisustvovalo 2300 građana. Na nekoliko lokacija imali smo zabeležene pojedinačne slučajeve incidenata u koje je dovedeno ukupno 19 lica. Ali na javnim okupljanjima nije došlo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Nismo imali povređenih građana i nije bilo povređenih policijskih službenika.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
