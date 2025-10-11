MUP SAOPŠTIO BROJKE SA DANAŠNJEG SKUPA PODRŠKE SRBIMA NA KIM "Radi se o najmasovnijem okupljanju do sada"

POMOĆNIK direktora policije Vladan Radosavljević obraća se iz Ministarstva unutrašnjih poslova

Foto: Printskrin

Građani protiv blokada organizovali su danas skupove podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, na više od 200 lokacija širom Srbije.

O broju okupljenih ali i tome kako je protekao skup govori pomoćnik direktora policije.

- Na 183 lokacije u organizaciji Centra za društvenu stabilnost održana su prijavljena javna okupljanja pod nazivom "Srbi na Kosmetu, građani protiv blokada" na kojima je prisustvovalo oko 167.800 građana. Radi se o najmasovnijem okupljanju do sada i sa najvećim brojem lokacija. Istovremeno su održana i druga javna okupljanja na 24 lokacije koja nisu prijavljena i na kojima je prisustvovalo 2300 građana. Na nekoliko lokacija imali smo zabeležene pojedinačne slučajeve incidenata u koje je dovedeno ukupno 19 lica. Ali na javnim okupljanjima nije došlo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Nismo imali povređenih građana i nije bilo povređenih policijskih službenika.