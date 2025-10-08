ŽESTOKA REAKCIJA VUČIĆA: Užasnut sam ponašanjem Turske! Oni ne žele stabilnost Zapadnog Balkana

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas na svom "Iks" profilu povodom kršenja Povelje UN i Rezolucije SB UN 1244.

Foto: Profimedia

- Užasnut sam ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, kao i nastavkom naoružavanja prištinskih vlasti. Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije. Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumeli poruku! - poručio je Vučić

Užasnut sam ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, kao i nastavkom naoružavanja prištinskih vlasti. Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije. Srbija je mala… — Aleksandar Vučić (@predsednikrs) October 8, 2025

Podsetimo, Turska je poslala hiljadu bespilotnih letelica - dronova lažnoj državi Kosovo, što je direktno kršenje Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, a time se na društvenim mrežama javno pohvalio i tzv. premijer ove lažne države Aljbin Kurti.