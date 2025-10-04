NAKON BRZE PRUGE DO SUBOTICE, VUČIĆ OTKRIO: Moravski koridor do juna, slede Raška – Pazar i put ka Crnoj Gori
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio da će Moravski koridor biti završen do 28. juna sledeće godine, a otkrio i planove za nove puteve, otvaranje deonice do Golupca, završetak Ekspa i Nacionalnog stadiona, kao i stav Srbije prema pritiscima Zapada zbog Kine.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da će ceo Moravski koridor biti završen do 28. juna naredne godine, naglašavajući da je reč o jednom od ključnih infrastrukturnih projekata u zemlji.
Vučić je to rekao tokom povratka vozom iz Subotice za Beograd, gde je boravio povodom svečanog puštanja u rad deonice brze pruge Novi Sad – Subotica. Tom prilikom naglasio je da završetak Moravskog koridora nije kraj velikih radova, već da slede novi infrastrukturni poduhvati.
- Sada moramo da krenemo sa izgradnjom puta Raška – Novi Pazar, kao i sa trasom od Požege prema Arilju, Ivanjici, Kušićima i dalje u pravcu Crne Gore - rekao je predsednik.
On je dodao da Moravski koridor sada menja geopolitičku i ekonomsku sliku regiona, naglašavajući da postaje izazov i za Crnu Goru, jer „Grčka nikada nije bila bliža Srbiji“.
Vučić je takođe najavio da će do kraja godine biti otvorena nova deonica puta do Golupca.
- Kada idete od Golupca prema Donjem Milanovcu, tamo nema mnogo stanovnika, ali zato postoji veliki broj ljudi iz tog kraja koji žive u inostranstvu i koji se rado vraćaju - rekao je predsednik.
Govoreći o budućim investicijama, Vučić je naveo da bi imalo smisla da se, ukoliko se pojave ozbiljni investitori oko Negotina, izgradi i brza saobraćajnica kod Brze Palanke, jer se taj deo nalazi na pola puta između Kladova i Negotina.
Dotakao se i priprema za Ekspo 2027, istakavši da radovi napreduju u skladu sa rokovima, dok Nacionalni stadion kasni, ali da se očekuje njegovo otvaranje u martu 2027. godine.
- Ako tada uspemo da otvorimo stadion, biću najsrećniji čovek. Na gradilištu za Ekspo sve teče po planu, ponegde čak i ispred roka, posebno kod stambenih jedinica koje najvećim delom rade naše firme. Stadion kasni, ali mi ćemo sve stići - rekao je Vučić.
On je naglasio da je izuzetno važna i železnička veza koja će povezivati Ekspo sa aerodromom „Nikola Tesla“ i Obrenovcem.
- Možete da zamislite šta će dobiti Obrenovac i ceo taj deo Srbije. O muzejima i drugim sadržajima, poput Prirodnjačkog muzeja, akvarijuma i Akvatik centra, neću ni da govorim - istakao je Vučić.
Na pitanje novinara o eventualnim pritiscima da se Srbija distancira od Kine, predsednik je odgovorio da takvi pritisci postoje već godinama i da ne želi da dodatno opterećuje građane objašnjenjima kako oni izgledaju.
- Biće ih sve više i biće sve snažniji. Kina je zemlja koja se najbrže modernizuje i čija vojska beleži najveći rast u svetu, ne samo po brojnosti, već i po kvalitetu i kapacitetima. Nekada se govorilo samo o Rusiji, a sada su tu i Kina i Rusija - zaključio je Vučić.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)