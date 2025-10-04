Politika

NAKON BRZE PRUGE DO SUBOTICE, VUČIĆ OTKRIO: Moravski koridor do juna, slede Raška – Pazar i put ka Crnoj Gori

04. 10. 2025. u 07:16

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio da će Moravski koridor biti završen do 28. juna sledeće godine, a otkrio i planove za nove puteve, otvaranje deonice do Golupca, završetak Ekspa i Nacionalnog stadiona, kao i stav Srbije prema pritiscima Zapada zbog Kine.

Foto: Shutterstock/Profimedia

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da će ceo Moravski koridor biti završen do 28. juna naredne godine, naglašavajući da je reč o jednom od ključnih infrastrukturnih projekata u zemlji.

Vučić je to rekao tokom povratka vozom iz Subotice za Beograd, gde je boravio povodom svečanog puštanja u rad deonice brze pruge Novi Sad – Subotica. Tom prilikom naglasio je da završetak Moravskog koridora nije kraj velikih radova, već da slede novi infrastrukturni poduhvati.

- Sada moramo da krenemo sa izgradnjom puta Raška – Novi Pazar, kao i sa trasom od Požege prema Arilju, Ivanjici, Kušićima i dalje u pravcu Crne Gore - rekao je predsednik.

On je dodao da Moravski koridor sada menja geopolitičku i ekonomsku sliku regiona, naglašavajući da postaje izazov i za Crnu Goru, jer „Grčka nikada nije bila bliža Srbiji“.

Vučić je takođe najavio da će do kraja godine biti otvorena nova deonica puta do Golupca.

- Kada idete od Golupca prema Donjem Milanovcu, tamo nema mnogo stanovnika, ali zato postoji veliki broj ljudi iz tog kraja koji žive u inostranstvu i koji se rado vraćaju - rekao je predsednik.

Govoreći o budućim investicijama, Vučić je naveo da bi imalo smisla da se, ukoliko se pojave ozbiljni investitori oko Negotina, izgradi i brza saobraćajnica kod Brze Palanke, jer se taj deo nalazi na pola puta između Kladova i Negotina.

Dotakao se i priprema za Ekspo 2027, istakavši da radovi napreduju u skladu sa rokovima, dok Nacionalni stadion kasni, ali da se očekuje njegovo otvaranje u martu 2027. godine.

- Ako tada uspemo da otvorimo stadion, biću najsrećniji čovek. Na gradilištu za Ekspo sve teče po planu, ponegde čak i ispred roka, posebno kod stambenih jedinica koje najvećim delom rade naše firme. Stadion kasni, ali mi ćemo sve stići - rekao je Vučić.

On je naglasio da je izuzetno važna i železnička veza koja će povezivati Ekspo sa aerodromom „Nikola Tesla“ i Obrenovcem.

- Možete da zamislite šta će dobiti Obrenovac i ceo taj deo Srbije. O muzejima i drugim sadržajima, poput Prirodnjačkog muzeja, akvarijuma i Akvatik centra, neću ni da govorim - istakao je Vučić.

Na pitanje novinara o eventualnim pritiscima da se Srbija distancira od Kine, predsednik je odgovorio da takvi pritisci postoje već godinama i da ne želi da dodatno opterećuje građane objašnjenjima kako oni izgledaju.

- Biće ih sve više i biće sve snažniji. Kina je zemlja koja se najbrže modernizuje i čija vojska beleži najveći rast u svetu, ne samo po brojnosti, već i po kvalitetu i kapacitetima. Nekada se govorilo samo o Rusiji, a sada su tu i Kina i Rusija - zaključio je Vučić.

Fudbal
