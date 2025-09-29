"BRAVO, NOBELOVCI!" Jovanov: Blokaderi saopštili da im od tri obroka, dva plate stranci
ŠEF poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Milenko Jovanov na svom nalogu na društvenoj mreži Iks odgovorio je na izjavu studenta u kojoj navode da "nema inostranstva, jeli bismo jedan obrok dnevno".
"Dakle, blokaderi saopštili da im od tri obroka, dva plate stranci. Ako i užinaju, onda i više. Bravo, nobelovci!", napisao je Jovanov.
