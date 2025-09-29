Politika

"BRAVO, NOBELOVCI!" Jovanov: Blokaderi saopštili da im od tri obroka, dva plate stranci

В.Н.

29. 09. 2025. u 20:57

ŠEF poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Milenko Jovanov na svom nalogu na društvenoj mreži Iks odgovorio je na izjavu studenta u kojoj navode da "nema inostranstva, jeli bismo jedan obrok dnevno".

БРАВО, НОБЕЛОВЦИ! Јованов: Блокадери саопштили да им од три оброка, два плате странци

Foto N. Skenderija

"Dakle, blokaderi saopštili da im od tri obroka, dva plate stranci. Ako i užinaju, onda i više. Bravo, nobelovci!", napisao je Jovanov. 

