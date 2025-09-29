PRISUSTVUJE I PREDSEDNIK VUČIĆ: Prijem povodom Nacionalnog dana Kine u Beogradu (FOTO)

PRIJEM povodom Nacionalnog dana Kine koji je organizovala Ambasada Kine u Beogradu održava se večeras u Hotelu Hajat, a svečanosti prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Prijemu, pored ostalih, prisustvuju i predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Takođe su prisutni ministri u Vladi Srbije Siniša Mali, Andrijana Mesarović, Marko Đurić, Ivica Dačić, Boris Bratina, Nenad Vujić, Dejan Vuk Stanković, Jagoda Lazarević, Aleksandra Sofronijević, Bela Balint, Zoran Gajić, kao i direktor BIA Vladimir Orlić, ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko i drugi predstavnici političkog života i diplomatskog kora u Srbiji.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Nacionalni dan Kine zvanično se obeležava 1. oktobra, u čast godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine, kada je proglas o osnivanju na trgu Tjenanmen u Pekingu 1949. godine pročitao Mao Cedunga.

(Tanjug)

