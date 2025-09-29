PRISUSTVUJE I PREDSEDNIK VUČIĆ: Prijem povodom Nacionalnog dana Kine u Beogradu (FOTO)
PRIJEM povodom Nacionalnog dana Kine koji je organizovala Ambasada Kine u Beogradu održava se večeras u Hotelu Hajat, a svečanosti prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Prijemu, pored ostalih, prisustvuju i predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
Takođe su prisutni ministri u Vladi Srbije Siniša Mali, Andrijana Mesarović, Marko Đurić, Ivica Dačić, Boris Bratina, Nenad Vujić, Dejan Vuk Stanković, Jagoda Lazarević, Aleksandra Sofronijević, Bela Balint, Zoran Gajić, kao i direktor BIA Vladimir Orlić, ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko i drugi predstavnici političkog života i diplomatskog kora u Srbiji.
Nacionalni dan Kine zvanično se obeležava 1. oktobra, u čast godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine, kada je proglas o osnivanju na trgu Tjenanmen u Pekingu 1949. godine pročitao Mao Cedunga.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)