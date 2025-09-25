Politika

VULIN NA RUSKOM ATOMSKOM FORUMU: Prisustvuje i predsednik Putin

Новости онлине

25. 09. 2025. u 18:08

ALEKSANDAR Vulin prisustvuje Međunarodnom forumu „Svetska atomska nedelja“, koji se održava u Moskvi, a na kojem učestvuje i predsednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin.

ВУЛИН НА РУСКОМ АТОМСКОМ ФОРУМУ: Присуствује и председник Путин

Foto: Novosti

Povodom obeležavanja 80 godina razvoja ruske nuklearne industrije održava se Globalni atomski forum, čiji je centralni događaj panel na kojem je govor održao predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin, uz prisustvo brojnih svetskih državnika i zvaničnika, među kojima je bio i Aleksandar Vulin.

Aleksandar Vulin učestvuje na ovom forumu na lični poziv generalnog direktora „Rosatoma“ Alekseja Lihačova.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)