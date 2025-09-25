VULIN NA RUSKOM ATOMSKOM FORUMU: Prisustvuje i predsednik Putin
ALEKSANDAR Vulin prisustvuje Međunarodnom forumu „Svetska atomska nedelja“, koji se održava u Moskvi, a na kojem učestvuje i predsednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin.
Povodom obeležavanja 80 godina razvoja ruske nuklearne industrije održava se Globalni atomski forum, čiji je centralni događaj panel na kojem je govor održao predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin, uz prisustvo brojnih svetskih državnika i zvaničnika, među kojima je bio i Aleksandar Vulin.
Aleksandar Vulin učestvuje na ovom forumu na lični poziv generalnog direktora „Rosatoma“ Alekseja Lihačova.
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
