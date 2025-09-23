VUČIĆ SE UHVATIO U KOŠTAC SA PROBLEMOM KOJI NIKO NIJE MOGA DA REŠI: N1 samo kritikuje, dok predsednik brine o građanima i pruža ruku svima

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, kada je predstavio novu meru države, koja se odnosi na legalizaciju objekata, pozvao je sve da se uključe, kako bi se ovaj problem rešio.

Foto: Tanjug

Vučić je pružio ruku svima, u cilju da se građanima omogući boljitak.

Međutim, kao i do sada, na Vučićevu pruženu ruku opozicioni mediji odgovaraju - napadima.

Tako je na portalu N1 objavljen tekst pod naslovom "Sve slabosti Vučićeve masovne legalizacije: Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji".

U tekstu koji je prepun kritika na račun novog zakona o legalizaciji, opozicioni mediji, kao i nebrojeno puta do sada, iskritikovali su sve što država i predsednik rade, kako bi omogućili što bolji život građana Srbije.

Sigurno je da problemi u ovoj oblasti postoje, ali utoliko je veći značaj da se svi uključe i pomognu, kako bi se legalizacija, koja je predstavlja veliku muku za građane, napokon rešila.

Predsednik Vučić jedini je koji je do sada rešio da se uhvati u koštac sa ovim problemom.

Podsetimo, predsednik Vučić najavio je da će država predložiti zakon o legalizaciji, koji će rešiti bez komplikovane procedure 4,8 miliona bespravnih objekata do nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra.