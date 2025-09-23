Politika

VUČIĆ SE UHVATIO U KOŠTAC SA PROBLEMOM KOJI NIKO NIJE MOGA DA REŠI: N1 samo kritikuje, dok predsednik brine o građanima i pruža ruku svima

В. Н.

23. 09. 2025. u 10:06

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, kada je predstavio novu meru države, koja se odnosi na legalizaciju objekata, pozvao je sve da se uključe, kako bi se ovaj problem rešio.

Foto: Tanjug

Vučić je pružio ruku svima, u cilju da se građanima omogući boljitak. 

Međutim, kao i do sada, na Vučićevu pruženu ruku opozicioni mediji odgovaraju - napadima.

Tako je na portalu N1 objavljen tekst pod naslovom "Sve slabosti Vučićeve masovne legalizacije: Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji".

U tekstu koji je prepun kritika na račun novog zakona o legalizaciji, opozicioni mediji, kao i nebrojeno puta do sada, iskritikovali su sve što država i predsednik rade, kako bi omogućili što bolji život građana Srbije. 

Sigurno je da problemi u ovoj oblasti postoje, ali utoliko je veći značaj da se svi uključe i pomognu, kako bi se legalizacija, koja je predstavlja veliku muku za građane, napokon rešila.

Predsednik Vučić jedini je koji je do sada rešio da se uhvati u koštac sa ovim problemom.

Podsetimo, predsednik Vučić najavio je da će država predložiti zakon o legalizaciji, koji će rešiti bez komplikovane procedure 4,8 miliona bespravnih objekata do nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra.

