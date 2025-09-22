"BRIGA O LJUDIMA JE NAŠ NAJVAŽNIJI ZADATAK": Predsednik Vučić objavio video na Instagramu i poslao važnu poruku (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić objavio je video na svom Instagramu i poslao važnu poruku.
- Briga o ljudima je naš najvažniji zadatak - ističe predsednik, koji navodi da Srbija podržava narod.
Na videu koji je Vučić objavio, Neda Đorđević, samohrana majka sa Voždovca, kaže kako je išla u uspešnu kupovinu, jer su cene sada mnogo niže.
Neda je, kako navodi, kupila osnovne potrepštine, deci za doručak, ručak, kafu, šećer...
Ova samohrana majka ostala je bez supruga pre 11 godina.
- Veoma teško smo se snalazili u tom periodu. Prvo što je to bila velika tuga, deca mala, njima ne možeš ni da objasniš da tate nema, a moraš da ga spremiš, kao đak prvak, kreće u školu. Odeš u prodavnicu ako ti baš ovo nije toliko potrebno, a onda ostaviš to, pa ajde, to ćeš kupiti neki drugi mesec, kupiš ovo što je potrebno. Naravno da znači ovo pojeftinjenje, kad kupuješ neku količinu za mesec dana, oseti se. Spremim ručak, doručak... Sada će nam ostati da imamo i za večeru negde u gradu. Ćerka i sin kada su srećni, normalno da sam i ja srećna - kaže Neda.
