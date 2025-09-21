Politika

DRAŽA PETROVIĆ U HRVATSKOJ PUMPA NA RAČUN SRBA: Hrvati nikad ne bi tako na račun svog naroda u Srbiji (VIDEO)

В.Н.

21. 09. 2025. u 08:57

DRAGOLjUB Draža Petrović, urednik lista "Danas", gostovao je u Hrvatskoj gde se, pred tamošnjom publikom, sprdao na račun Srba, pišu mediji.

Foto: Printskrin

Draža je još jednom iskoristio priliku da priča loše o Srbima.

Svima je jasno da ovo što je Draža uradio Hrvati nikada sebi ne bi dozvolili, da u Beogradu prave sprdnju na račun sopstvenog naroda, dok Petrović, bez ikakvih problema, to čini kada je reč o Srbima.

Šiderov Srbin postaje Kurtijev Srbin
Politika

0 0

Šiderov Srbin postaje Kurtijev Srbin

Aleksandar Stanković, poznat u političkim i nevladinim krugovima pod nadimkom Bambi, austrijski državljanin srpskog porijekla, imenovan je u međunarodnu komisiju čiji je zadatak legitimizacija parlamenta tzv. Kosova. On će u tom tijelu učestvovati kao predstavnik austrijske Socijaldemokratske partije (SPÖ).

21. 09. 2025. u 08:55

