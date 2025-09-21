DRAŽA PETROVIĆ U HRVATSKOJ PUMPA NA RAČUN SRBA: Hrvati nikad ne bi tako na račun svog naroda u Srbiji (VIDEO)
DRAGOLjUB Draža Petrović, urednik lista "Danas", gostovao je u Hrvatskoj gde se, pred tamošnjom publikom, sprdao na račun Srba, pišu mediji.
Draža je još jednom iskoristio priliku da priča loše o Srbima.
Svima je jasno da ovo što je Draža uradio Hrvati nikada sebi ne bi dozvolili, da u Beogradu prave sprdnju na račun sopstvenog naroda, dok Petrović, bez ikakvih problema, to čini kada je reč o Srbima.
