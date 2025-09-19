Politika

LONČAR O UPADU U KBC KOSOVSKA MITROVICA: Obavestio sam evropskog komesara za zdravstvo Varhejia i direktora Svetske zdravstvene organizacije

19. 09. 2025. u 12:26

MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar oglasio se povodom upada u Kliničko bolnički centar Kosovska Mitrovica, koji je sinoć izvršila takozvana kosovska policija.

Zlatibor Lončar, Foto N. Skenderija

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti: 

"Banditski sinoćnji upad takozvane Kosovske policije po nalogu Aljbina Kurtija u Kliničko bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici i Dom zdravlja u ovom gradu pokušaj je izazivanja humanitarne katastrofe i predstavlja crvenu liniju koju Priština želi da pređe. Duge cevi nemaju šta da traže u našim zdravstvenim ustanovama, gde se leče pacijenti svih nacionalnosti, bez ikakve etničke diskriminacije.

Da budem sasvim jasan. Zdravstveni sistem na Kosovu i Metohiji funkcioniše u sistemu Republike Srbije i u skladu je sa potpisanim i važećim sporazumima iz Brisela 2013. i 2015. godine čiji je garant Evropska unija, tako da ne postoji niti jedan jedini osnov za Kurtijeve prljave namere da otme naše zdravstvene ustanove. Želim da poručim našim lekarima, medicinskom i nemedicinskom osoblju da nećemo dozvoliti da im iko ugrozi radna mesta i egzistenciju.

O Kurtijevim nasilnim radnjama i nastojanjima da dugim cevima zauzme i uzdrma srpski zdravstveni sistem na Kosovu i Metohiji, obavestio sam evopskog komesara za zdravstvo Olivera Varhejia i direktora Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansa Klugea.

Naše zdravstvene ustanove na KiM besprekorno funkcionišu u odnosu na teške postojeće uslove na terenu i pružaju medicinske usluge svima podjednako i Srbima i Albancima", naveo je Lončar. 

