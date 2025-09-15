Politika

"NIJE MOGAO DA DIŠE" Detalji drame ministra Milićevića u Solunu

В.Н.

15. 09. 2025. u 22:19

MINISTAR u Vladi Srbije zadužen za dijasporu Đorđe Milićević večeras je urgentno primljen u bolnicu u Solunu.

Foto K. Mihajlović

- Ministar Đorđe Milićević imao je ozbiljne probleme sa disanjem, a opšte stanje bilo mu je veoma dramatično. Nakon što je primljen u bolnicu hitno su urađene prve analize, a ministar je dobio terapiju posle koje je delovalo da se malo bolje oseća. Pretrage se nastavljaju, a lekari su ministra zadržali na odelenju pulmologije - otkrili su izvori za medije.

Podsetimo, ministar Milićević je stigao u ovaj grad gde je trebalo u prostorijama Generalnog konzulata Republike Srbije da otvori svečanost povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Međutim, dva sata pre ovog događaja ministar je osetio jake bolove, a stanje je bilo toliko dramatično da je vozilom hitne pomoći odmah prebačen u solunsku bolnicu.

