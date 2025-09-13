Politika

BORČA NEĆE BLOKADE: Došli smo da odbranimo Srbiju (VIDEO)

Novosti online

13. 09. 2025. u 17:54

STANOVNICI Borče danas su se okupili da poruče da neće blokade.

БОРЧА НЕЋЕ БЛОКАДЕ: Дошли смо да одбранимо Србију (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Došli smo da odbranimo Srbiju, da se vratimo u normalu - navode stanovnici Borču.

Kažu da je situacija u svetu zategnuta, ali je potrebno biti mudar.

- Za normalu sve radimo - kažu u Borči.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)

VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)