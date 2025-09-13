PROFESORI OD STUDENATA PRAVE TERORISTE I MRZITELJE: Fakulteti su postali regrutni centri ekstremne levice

DA SU upravo fakulteti postali regrutni centri ekstremne levice, svedoče brojni primeri iz SAD, Evrope, ali i širom sveta, kao i u Srbiji

Indoktrinacija levo-liberalnih terorističkih kadrova, kakav je Tajler Robinson (22), koji je ubio konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, ne počinje uvek u porodičnom domu, kako mnogi misle.

Štaviše, Robinson je primer čoveka koji je odrastao u konzervativnoj, rodoljubivoj i patriotskoj porodici američkih Republikanaca. Ipak, njemu su profesori na fakultetu isprali mozak do te mere da se odlučio na jedan ovako gnusan čin.

Tajler Robinson dolazi iz tipične američke porodice iz predgrađa na jugu Jute, oblasti koja tradicionalno podržava republikance. Njegova porodica živi u konzervativnom okruženju, bez ikakvih naznaka ekstremizma – otac i majka su pošteno zarađivali za život i s ponosom isticali da je njihov sin dobio stipendiju vrednu 32.000 dolara za fakultet.

Međutim, prema svedočenjima njegovih bližnjih, Robinson se potpuno promenio u poslednjih nekoliko godina, tj. otkada je upisao fakultet.

"Član porodice je spomenuo nedavni događaj kada je Robinson došao na večeru pre 10. septembra, i u razgovoru sa drugim članom porodice pomenuo da Čarli Kirk dolazi na Univerzitet. Razgovarali su o tome zašto im se ne dopada i kakve stavove on zastupa”, rekao je guverner Jute Spenser Koks nakon hapšenja Robinsona, i dodao da su članovi Robinsonove porodice primetili da je "u poslednje vreme bio pun mržnje".

Na američkim univerzitetima, studenti poput Robinsona ulaze u "echo komore" gde se društveni pritisak koristi da se osude konzervativni stavovi. Svako ko bi se, vođen zdravim razumom, suprotstavio, biva izopšten iz zajednice.

Istraživanje Pew Research Centra pokazuje da 70 odsto studenata koji su levičari zapravo izbegavaju debate sa desničarima. Svesni da je snaga njihovih argumenata mala, pre pribegavaju nasilju, nego razgovoru.

Radi se o davno razrađenom planu Frankfurtske škole o "maršu kroz institucije". Naime, prvaci ovog filozofsko-ideološkog pravca su shvatili da u tradicionalnim hrišćanskim društvima teško mogu da ostvare komunističku revoluciju posle iskustava iz SSSR. Zato su došli na ideju da se infiltriraju u institucije (prvenstveno obrazovne i kulturne) i odatle vrše indoktrinaciju sa krajnjim ciljem da jednog dana levica sruši tradicionalni sistem. Zahvaljujući ovoj ideji, taj pravac levih mišljenja je i dobio naziv "kulturni marksizam".

Vođeni idejama Frankfurtske škole, a videvši da su u dobrom delu društva posejali svoje seme zla, dobar deo profesora današnjih univerziteta su prihvatili ideju da je levičarski terorizam postao opravdan.

Pro-palestinski protesti, koji nemaju ništa sa borbom za prava Palestinaca, šokirali su javnost širom SAD i Evrope nasiljem koje je viđeno. Tek tada postalo je jasno šta se decenijama gajilo u fakultetskim zgradama.

Masa studenata, vođena ljudima koje direktno plaća duboka država, fondovi za “otvoreno društvo”, poput Soroševog fonda, Fonda Braće Rokfeler, ugašenog USAID-a, koji je prema Trampu bio “kriminalna organizacija”, pokazala je da je spremna na sve.

“Sloboda” je bila reč koja je na fakultetima i univerzitetima zapadne civilizacije bila “svetinja”. Sloboda govora, sloboda delanja, slobodna (homoseksualna) ljubav, sve su to ideje koje su na njima široko popularizovanje.

Ipak, upravo na tim mestima, ispostavilo se, kada ih vode ekstremni levičari, pritom dobro plaćeni od strane duboke države, slobode nema ni u tragovima.

Zastupanje prava na abortus, prava na homoseksualne brakove i usvajanje dece, pa i prava na “ljubav ka deci”, tj. zastupanje pedofilije (što je jedna od glavnih "vrednosti" kulturnog marksizma), sve su to ideje koje se čuju na fakultetu.

Na primer, na Oksfordu u Velikoj Britaniji, konzervativnim govornicima poput Džordana Pitersona 2019. godine nastupi su otkazani zbog protesta, a studenti su optuživali fakultet za "promovisanje mržnje".

U Nemačkoj, na Humbolt Univerzitetu, predavanja o rodnoj jednakosti pretvaraju se u napade na tradicionalne vrednosti, gde se studenti koji brane te vrednosti etiketiraju kao "fašisti". Na istom tom Univerzitetu odvijaju se najžešći “pro-palestinski” protesti, koje policija guši silom.

Blokaderski anarho-levičarski “studentski” pokret u Srbiji



To se najbolje videlo u prethodnih 10 meseci umiruće obojene revolucije. Fakulteti su iz ruku pravih studenata oteti od strane grupe ekstremista, anarho-levičara. Oni su ih pretvorili u svoje bunkere, odakle, ne krijući, pripremaju terorističke akte protiv sopstvene države, a za račun sila spolja. Njima rukovode komunistički “plenumi”, koji zasedaju na politbiroima.

Krvava šaka, priprema rušenja ustavnog poretka, blokade obrazovnih procesa i zabrana normalnim studentima da uče i da se obrazuju, na kraju ogoljeno nasilje ka snagama reda, policiji i državi.

Sve to smo imali priliku da vidimo u ovih 10 meseci. Sa srpskih univerziteta je krenula i akcija protiv “neutralnih”. To je još jedan od zaštitnih znakova levičarskih ekstremista.

Jugoslovenski partizani koji su bili članovi “partije” bili su “najuspešniji” pokret otpora u Evropi ne zato što su oslobodili zemlju od okupatora, već zato što su je oslobodili od “neprijatelja revolucije”. Njihova deviza, kao i ovih anarho-levičara na univerzitetima danas, bila je “ko nije sa nama-protiv nas je”.

Podrška homoseksualnim, degenerativnim pokretima, tzv. Paradama ponosa, a što smo videli prethodnih dana, još je jedna u nizu oznaka po kojima se mogu prepoznati levičarski ekstremisti. Neutažena želja da se uništi javni moral, porodica, hrišćanstvo i njegove vrednosti, ogleda se u svakom nastupu ekstremista poput Jova Bakića.

“Profesor” Bakić je najvatreniji protivnik SPC i ni po čemu se ne razlikuje od otvorenog ustaše Dinka Gruhonjića. Obojica su “profesori” i obojica imaju svoju zabludelu pastvu koju indoktrinišu.

Bakić je u maniru najboljih staljinističkih čistača i titoističkih dželata pretio “dinstanjem”, “kuvanjem” i “jahanjem”. Mediji koji promovišu ove krajnje levičarske ekstremiste, jednako kao u SAD, branili su ekstremiste, uključujući Bakića, navodima da je to “metafora”, kao i da je “pomalo smešno”.

Međutima, kada je počelo otvoreno ulično nasilje, kada su ekstremisti pokušali da spale žive ljude u prostorijama SNS-a u Novom Sadu, kada su zapalili prvi sprat stambene zgrade u Valjevu, nikome više nije bilo smešno.

Za to vreme sva levo liberalna propagandna mašinerija konstantno govori o krvavim rukama, što su sa pravom i uzeli za svoj simbol, jer ruke onih koji brane državu su čiste. S druge strane, krvave su ruke upravo onih koji kukavički, snajperom, ubijaju oca dvoje dece ili monstruozno napadaju pripanike policije koji čuvaju ustavni poredak svoje otadžbine.