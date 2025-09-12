HTELI STE DA UBIJETE CELU PORODICU, ZLIKOVCI JEDNI: Vučić o potezu tužioca prema devojci koja je kolima prošla kroz blokadu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na TV Informer otkrio je da su tužioci hteli da unište život jedne porodice ukazujući da su devojku koja je kolima prošla kroz blokade na Novom Beogradu hteli da gone za pokušaj ubistva.

Kaže da "zločinac tužilac" dete goni za pokušaj ubistva.

- To dete je sebe pokušalo da liši sebe života! Zamislite pakao te porodice! Hteli su da ubiju celu porodicu, zlikovci jedni! - kazao je Vučić. Podseća da je on pustio one koji su tukli policajce.

Ističe da su za blokadere najbolji studenti degenerici.

- Mi za njih nismo ljudi, mi smo ćaci koji ne mogu da opstanu u životinjskom svetu koji su oni stvorili - rekao je predsednik.