"NEĆE IMATI POSLA NIKADA, NIKO U TU ZEMLJU NEĆE DOĆI..." Vučić o situaciji u Nepalu - Kreteni, ubili su 25 ljudi, zapalili sve!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je Informer TV. Između ostalog, Vučić je komentarisao nedavna dešavanja u Nepalu.

AP Photo/Prakash Timalsina

- U Nepalu su poubijali žene političkih protivnika, a onda su po spisku blokadne kuharice išli i čistili grad od otpadaka. Kreteni, ubili su 25 ljudi, zapalili sve zgrade skupštine i vlade. Neće imati posla nikada, niko u tu zemlju neće doći... Baš ih briga, nikoga od njih to ne interesuje. Ubijate ljude i idete i čistite opuške? U svojoj glavi nemaju da su nešto loše uradili - rekao je Vučić.

