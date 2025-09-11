Politika

KURTIJEVA POLICIJA OTIMA POŠTU U GRAČANICI: Nastavlja se maltretiranje Srba na KiM

В. Н.

11. 09. 2025. u 10:11

PREDSTAVNICI tzv. pošte Kosova i tzv. Inspektorata za nadzor tržišta, uz asistenciju tzv. kosovske policije, preuzimaju objekat Pošte Srbije u Gračanici.

КУРТИЈЕВА ПОЛИЦИЈА ОТИМА ПОШТУ У ГРАЧАНИЦИ: Наставља се малтретирање Срба на КиМ

Foto Tanjug/AP

Oni su ušli u zgradu, a ispred objekta su parkirana vozila tzv. kosovske policije, kao i vozilo tzv. pošte Kosova.

Ispred zgrade je i direktor Pošte Srbije na KiM Ivan Milojević.

Prištinske vlasti su 15. januara zatvorile filijalu Pošte Srbije u Gračanici, a tada su zatvorene sve filijale Pošte Srbije na centralnom KiM.

(Tanjug)

PETKOVIĆ: Bisljimi najotvorenije podržao blokadere
PETKOVIĆ: Bisljimi najotvorenije podržao blokadere

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je, tokom današnje runde dijaloga u Briselu, prištinski pregovarač Besnik Bisljimi najotvorenije podržao blokadere, čime je jasno stavio do znanja da podržava one koji bi na ulicima da smenjuju predsednika Aleksandra Vučića i Vladu Srbije, sa namerom da na vlast dođu verovatno oni koji bi odmah priznali takozvano nezavisno Kosovo.

11. 09. 2025. u 17:47

