KURTIJEVA POLICIJA OTIMA POŠTU U GRAČANICI: Nastavlja se maltretiranje Srba na KiM

PREDSTAVNICI tzv. pošte Kosova i tzv. Inspektorata za nadzor tržišta, uz asistenciju tzv. kosovske policije, preuzimaju objekat Pošte Srbije u Gračanici.

Foto Tanjug/AP

Oni su ušli u zgradu, a ispred objekta su parkirana vozila tzv. kosovske policije, kao i vozilo tzv. pošte Kosova.

Ispred zgrade je i direktor Pošte Srbije na KiM Ivan Milojević.

Prištinske vlasti su 15. januara zatvorile filijalu Pošte Srbije u Gračanici, a tada su zatvorene sve filijale Pošte Srbije na centralnom KiM.

(Tanjug)