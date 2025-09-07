PETKOVIĆ: Kurti podržava blokadere kako bi na vlast došli oni koji bi se odrekli Kosova i Metohije
DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je danas da je napadima na predsednika Aleksandra Vučića, Aljbin Kurti još jednom priznao veliku istinu - da snažno podržava blokadere širom Srbije kako bi na vlast došli oni koji bi zaustavili Srbiju, odrekli se Kosova i Metohije i srpskog naroda koji tamo živi.
- Zato blokaderi i organizuju proteste protiv Vučića, a ne protiv Kurtija, jer dok se Vučić bori za Kosovo i Metohiju, njihov mentor iz Prištine diriguje napad na predsednika Srbije, ali i srpski narod na Kosovu i Metohiji. U tome i leži razlog zbog kojeg blokaderi protestuju ispred srpske Vlade i srpskih institucija u Beogradu, a ne protiv Kurtija u Prištini koja je odgovorna za teror nad našim narodom - poručio je Petković u saopštenju.
On je istakao da u srcu Evrope, narod koji je najviše progonjen i ugnjetavan su Srbi na KiM i to sve po nalogu diktatora Aljbina Kurtija, zbog kojeg Srbi napuštaju KiM.
- On je taj koji hapsi ljude sa srpskim amblemima i natpisima, zatvara srpske institucije i progoni Srbe na verskoj, nacionalnoj i kulturnoj osnovi. Zato Kurti, kao nalogodavac blokadera, od početka otvoreno podržava proteste u Beogradu i obojenu revoluciju, ali kao što je obojena revolucija doživela slom, tako i njegovi snovi o tzv. nezavisnom Kosovu žive samo u njegovoj glavi - naglasio je Petković. Kurti je ranije danas, govoreći o protestima u Srbiji, izneo niz optužbi na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
(Tanjug)
