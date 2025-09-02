Politika

VUČIĆ NA SASTANKU SA PUTINOM: Za Srbiju veoma važna saradnja sa Rusijom - posebno u energetici

Marija Stevanović

02. 09. 2025. u 15:04

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na početku sastanka sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom da je za Srbiju veoma važna saradnja na najvišem nivou sa Rusijom u svim oblastima, a posebno u oblasti energetike i kada je reč o snabdevanju ruskim gasom.

ВУЧИЋ НА САСТАНКУ СА ПУТИНОМ: За Србију веома важна сарадња са Русијом - посебно у енергетици

Foto: Tanjug/AP photo

- Nadam se da ćemo imati mogućnost ne samo da očuvamo, nego da i poboljšamo neke aspekte saradnje. Energetika je za nas jako bitna oblast i nabavka gasa je za nas veoma važna - rekao je Vučić u Pekingu.

Istakao je da će Srbija zahvaljući naftovodu koji će zajedno izgraditi sa Mađarskom moći da unapredi saradnju sa Rusijom u oblasti energetike.

- Sve ruske kompanije su dobrodošle, sve koje bi želele da učestvuju u infrastruktrnim projektima u Srbiji, uključijući RŽD, Rosatom i mnoge druge - poručio je Vučić.

Foto: Tanjug/AP photo

