"LAKO IH JE TUĆI, OTETI IM OPREMU..." Jezivo - Ideolog blokadera ponovo huška na napade na srpsku policiju

В.Н.

02. 09. 2025. u 13:37

IDEOLOG opozicije i blokadera, novinar Slobodan Stupar na društvenoj mreži ''Iks'' ponovo poziva na napad na srpsku policiju!

Foto: Printscreen/Jutjub/N1

- Dovedena policija sa strane je laka meta. Ne poznaju kraj, ulice, prolaze... lako ih je tući, oteti im opremu... Ima u narodu za to i jedna izreka:

" ***** vas onaj ko vas je posl'o!" - napisao je Stupar na svom Iks profilu. 

Foto: Printscreen

Postavlja se pitanje - ako ovo nije dovoljno za hapšenje, šta onda jeste?

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

