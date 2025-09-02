"LAKO IH JE TUĆI, OTETI IM OPREMU..." Jezivo - Ideolog blokadera ponovo huška na napade na srpsku policiju

IDEOLOG opozicije i blokadera, novinar Slobodan Stupar na društvenoj mreži ''Iks'' ponovo poziva na napad na srpsku policiju!

Foto: Printscreen/Jutjub/N1

- Dovedena policija sa strane je laka meta. Ne poznaju kraj, ulice, prolaze... lako ih je tući, oteti im opremu... Ima u narodu za to i jedna izreka:



Foto: Printscreen

Postavlja se pitanje - ako ovo nije dovoljno za hapšenje, šta onda jeste?