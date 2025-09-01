Politika

ZA TAČIJA SVEDOČE I AMERIKANCI: U sudu u Hagu 15. septembra počinje iznošenje odbrane bivših vođa tzv. OVK

D. Milinković

01. 09. 2025. u 17:28

SUDSKI proces protiv nekadašnjih čelnika terorističke OVK za ratne i zločine protiv čovečnosti 15. septembra ulazi u novu fazu, kada se očekuje da odbrana Hašima Tačija u Hagu počne sa iznošenjem dokaza i kao svedoke izvede i predstavnike SAD.

ЗА ТАЧИЈА СВЕДОЧЕ И АМЕРИКАНЦИ: У суду у Хагу 15. септембра почиње изношење одбране бивших вођа тзв. ОВК

Arhiva

Kako navode prištinski mediji, Tačijev tim odbrane je 18. avgusta dobio odobrenje od SAD da se u sudnici pojavi svedok pod šifrom "1DW-003" - osobe koja je i dalje anonimna za javnost. Amerikanci su dostavili dugačak spisak uslova za svedočenje ove osobe.

Prema dokumentu advokata Luke Mišetića, SAD su ograničile obim pitanja koja se mogu postaviti svedoku, dozvolile su odbijanje odgovora iz razloga poverljivosti i zahtevale su da budu prisutni tokom ispitivanja. Istovremeno, Tačijeva odbrana je potvrdila da čeka odobrenje za još četiri svedoka.

Inače, odbrana bivšeg vođe zločinačke OVK i predsednika tzv. Kosova Hašima Tačija podnela je žalbu Apelacionom sudu u Hagu i zatražila odbacivanje optužnice za ometanje pravde. U njoj traže od Suda da poništi odluku i proglasi da prethodni sudija nije bio nadležan za donošenje ove optužnice. Prvostepeni sud je odbio zahtev, uprkos tome što se Tači žalio i na finansijske poteškoće.

Protest albanske dijaspore

ZA 14. septembar, dan uoči nastavka procesa Tačiju i ostalima u Hagu, albanska dijaspora najavila je protest na kojem će tražiti oslobađanje bivših čelnika tzv. OVK. Oni će se, kako su poručili, okupiti i kako bi izrazili nezadovoljstvo radom Specijalizovanih veća za zločine počinjene na KiM.

Tačijeva odbrana tvrdi da je Specijalizovano tužilaštvo za zločine počinjene na KiM pokrenulo postupak po slučaju jednostrano, pred jednim sudijom, što, kako navode, zaobilazi isključive nadležnosti Panelu sudija za nadzor slučajeva koji se tiču pravičnog suđenja Tačiju.

Odbrana dalje ističe da je prethodno određeni sudija obavljao dve različite funkcije u istom slučaju - kao sudija u istražnoj fazi i kao prethodni sudija, što je, po zakonima, jasno zabranjeno. Glavni argumenti Tačijevog tima su da se iste činjenične okolnosti razmatraju u dva različita postupka, što može dovesti do protivrečnih odluka i narušavanja pretpostavke nevinosti Tačija.

S druge strane, isti sudija zabranio je da 11 osoba posećuje Tačija. Za razliku od žalbe Apelacionom sudu, Tačiju nije dozvoljeno da se žali na ovu odluku o posetama.

Sud u Hagu ostaje i pri ranijoj odluci sa se Tačiju, Kadri Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju ne odobri privremeno puštanje na slobodu, zbog rizika da će ometati postupak i počiniti druga krivična dela. Pored toga, u svom obrazloženju, sudsko veće je istaklo sumnje da je Tači posetiocima pružio poverljive informacije i da njegovo puštanje na slobodu ne bi doprinelo efikasnoj zaštiti svedoka.

V. N.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HIMNA KOJA NAS UJEDINJUJE, MOJ GRAD, MOJA SRBIJA, MOJI LJUDI Student Balać se oglasio dirljivim snimkom (VIDEO)
Politika

0 2

"HIMNA KOJA NAS UJEDINJUJE, MOJ GRAD, MOJA SRBIJA, MOJI LJUDI" Student Balać se oglasio dirljivim snimkom (VIDEO)

VLADIMIR Balać, student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, na kome niže samo desetke, a čija se porodična kuća u Futogu nedavno našla na meti napada jer se Balać otvoreno protivio blokadama fakulteta, sada je podelio dirljiv video sa jučerašnjeg skupa protiv blokada u "srpskoj Atini" na kojoj zajedno sa sugrđanima sluša srpsku himnu

01. 09. 2025. u 16:30 >> 16:30

Politika
Tenis
Fudbal
TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum