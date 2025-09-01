ZA TAČIJA SVEDOČE I AMERIKANCI: U sudu u Hagu 15. septembra počinje iznošenje odbrane bivših vođa tzv. OVK

SUDSKI proces protiv nekadašnjih čelnika terorističke OVK za ratne i zločine protiv čovečnosti 15. septembra ulazi u novu fazu, kada se očekuje da odbrana Hašima Tačija u Hagu počne sa iznošenjem dokaza i kao svedoke izvede i predstavnike SAD.

Arhiva

Kako navode prištinski mediji, Tačijev tim odbrane je 18. avgusta dobio odobrenje od SAD da se u sudnici pojavi svedok pod šifrom "1DW-003" - osobe koja je i dalje anonimna za javnost. Amerikanci su dostavili dugačak spisak uslova za svedočenje ove osobe.

Prema dokumentu advokata Luke Mišetića, SAD su ograničile obim pitanja koja se mogu postaviti svedoku, dozvolile su odbijanje odgovora iz razloga poverljivosti i zahtevale su da budu prisutni tokom ispitivanja. Istovremeno, Tačijeva odbrana je potvrdila da čeka odobrenje za još četiri svedoka.

Inače, odbrana bivšeg vođe zločinačke OVK i predsednika tzv. Kosova Hašima Tačija podnela je žalbu Apelacionom sudu u Hagu i zatražila odbacivanje optužnice za ometanje pravde. U njoj traže od Suda da poništi odluku i proglasi da prethodni sudija nije bio nadležan za donošenje ove optužnice. Prvostepeni sud je odbio zahtev, uprkos tome što se Tači žalio i na finansijske poteškoće.

Protest albanske dijaspore ZA 14. septembar, dan uoči nastavka procesa Tačiju i ostalima u Hagu, albanska dijaspora najavila je protest na kojem će tražiti oslobađanje bivših čelnika tzv. OVK. Oni će se, kako su poručili, okupiti i kako bi izrazili nezadovoljstvo radom Specijalizovanih veća za zločine počinjene na KiM.

Tačijeva odbrana tvrdi da je Specijalizovano tužilaštvo za zločine počinjene na KiM pokrenulo postupak po slučaju jednostrano, pred jednim sudijom, što, kako navode, zaobilazi isključive nadležnosti Panelu sudija za nadzor slučajeva koji se tiču pravičnog suđenja Tačiju.

Odbrana dalje ističe da je prethodno određeni sudija obavljao dve različite funkcije u istom slučaju - kao sudija u istražnoj fazi i kao prethodni sudija, što je, po zakonima, jasno zabranjeno. Glavni argumenti Tačijevog tima su da se iste činjenične okolnosti razmatraju u dva različita postupka, što može dovesti do protivrečnih odluka i narušavanja pretpostavke nevinosti Tačija.

S druge strane, isti sudija zabranio je da 11 osoba posećuje Tačija. Za razliku od žalbe Apelacionom sudu, Tačiju nije dozvoljeno da se žali na ovu odluku o posetama.

Sud u Hagu ostaje i pri ranijoj odluci sa se Tačiju, Kadri Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju ne odobri privremeno puštanje na slobodu, zbog rizika da će ometati postupak i počiniti druga krivična dela. Pored toga, u svom obrazloženju, sudsko veće je istaklo sumnje da je Tači posetiocima pružio poverljive informacije i da njegovo puštanje na slobodu ne bi doprinelo efikasnoj zaštiti svedoka.

V. N.