GRAĐANI protiv blokada najavili su okupljanje u čak 100 gradova i opština širom Srbije za 18 časova i 30 minuta.

Ovo je treći put da se stanovnici Srbije okupljaju da pokažu da im je dosta blokada i da žele da žive normalnim životom. Svaki put sve je više građana koji se priključuju.

Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici...

Svaki od skupova je bio prijavljen i prošao je bez incidenata.

Stara Pazova - i najmlađi su protiv blokada

Ub je ustao protiv blokada

Prijepolje protiv blokada, na čelu kolone vladika Filaret

Ivanjica protiv blokada

Pirot protiv blokada

Inđija protiv blokada

Alibunar protiv blokada

Ruma protiv blokada

Kovačica protiv blokada

Kragujevčani hoće svoju Srbiju nazad

Pripreme za skup u Zemunu

Prvi put narod se okuplja protiv blokada u Novom Sadu

Okupljanja su počela i Malom Zvorniku

U Trgovištu protiv blokada

Požega protiv blokada

Lozničani hoće mir i rad neće blokade

Borani protiv blokada

Merošina ustala protiv blokada

Bojnik neće blokade

Vlasotince neće blokade

Kraljevo je za mir

Bujanovčanima je dosta blokada

Bojnik neće blokade

Vlasotince protiv blokada

Obrenovac protiv blokada

Požarevac neće blokade

Zaječarci neče blokade u Srbiji

Vladimirci protiv blokada

Foto Novosti Foto Novosti ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zrenjanin protiv blokada Foto Novosti Foto Novosti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kuršumlija hoće mir Foto Novosti Foto Novosti Foto Novosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voždovac protiv blokada Foto Novosti ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inđija je ustala protiv blokada Hoćemo da naša deca idu normalno u školu - rekao je jedan sugrađanin iz Inđije. Foto Novosti Foto Novosti Foto Novosti Foto Novosti Foto Novosti ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stara Pazova i najmlađi neće blokade Foto Novosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kikinda protiv blokada Foto Novosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bujanovac složno protiv blokada Foto Novosti --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ne možemo ni do lekara od blokadera - poručila je sugrađanka iz Bele Palanke. Ona je objasnila zašto je došla na skup protiv blokada. Не можемо ни до лекара од блокадера - поручила је суграђанка из Беле Паланке. Она је објаснила зашто је дошла на скуп против блокада, послушајте шта каже. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Doljevac protiv blokada Foto Novosti Foto Novosti Foto Novosti Foto Novosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sombor se odazvao - svi protiv blokada Foto Novosti Foto Novosti Foto Novosti Foto Novosti --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kula protiv blokade za mir i normalan život Foto Novosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odžaci neće blokade Foto Novosti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paraćin neće blokade Foto Novosti -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kovin neće blokade Foto Novosti Foto Novosti Foto Novosti Foto Novosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ada protiv blokada Foto Novosti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Šid je za mir protiv blokada Foto Novosti ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prokuplje - uz igru i muziku protiv blokada ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kovačica protiv blokada Foto Novosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------