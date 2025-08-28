TROJNI PAKT PROTIV SRBA I SRBIJE: Tirana, Zagreb i Priština kreću u ubrzano naoružavanje

TROJNI pakt potpisan je pre nepunih pola godine - Albanija, Hrvatska i tzv. Kosovo sada kreću u operacionalizaciju, srpski rečeno - u ubrzano naoružavanje svog vojnog saveza.

Foto: Profimedia

Krajem jula u Tirani je održan sastanak implementacione grupe koju čine eksperti tri ministarstava odbrane iz Zagreba, Tirane i Prištine, "radi izrade plana na operativnom nivou", čime se krenulo u realizaciju zajedničkih nabavki oružja, prvenstveno iz Sjedinjenih Država.

Od strane potpisnica trojnog pakta objašnjeno je kako će zajednička nabavka oružja biti jeftinija a rokovi isporuke kraći, kao i da će oružje nabavljeno na ovaj način, uz podršku NATO i Vašingtona, kako je to objasnio komandant tzv. kosovskih bezbednosnih snaga Kadri Kastrati, biti – kvalitetnije.

Vojni analitičar i novinar RT Balkan Andrej Mlakar smatra da kada su u pitanju najavljene zajedničke nabavke naoružanja, što se SAD tiče, najverovatnije radi o kupovini transportnih helikoptera.

Po njegovom objašnjenju, piloti ove tri zemlje već su završili obuku na američkim helikopterima "UH-60", Albanija i Hrvatska već poseduju taj tip helikoptera a teži da ih poseduje i tzv. Kosovo. Hrvatska i Albanija već imaju po četiri helikoptera "UH-60", s tim što i Hrvatska i Albanija treba da dobiju još po osam.

Foto: EPA

- Stoji činjenica da će zajedničkim nabavkama cene kupovine biti oborene kao i skraćeni rokovi. Hrvati su u pakt, pored ostalog, ušli i zbog još jednog veoma važnog razloga, a on je da bi na tom prostoru plasirali proizvode svoje vojne industrije, pre svega automatske puške, balističku opremu, uniforme i dronove. Suština je ujedinjavanje i stvaranje tržišta za hrvatsku vojnu industriju koja i nema neku veliku prođu na zapadnom tržištu - kaže Mlakar.

Sagovornik podseća da je Prištini od strane SAD pre desetak dana isporučeno 50 lakih oklopnih vozila M1117 "gardian", koja se u američkoj vojsci koriste za lake patrole i patroliranje po bazama.

- SAD su ranije tzv. Kosovu donirale 150 lakih oklopnih vozila 'hamvi', dok je Priština kupila još oko 50. Uz 'hamvije' SAD su isporučile i i nekoliko desetina neborbenih, odnosno običnih kamioneta i terenskih vozila. Već su uplaćene i prve rate za protiv oklopne sisteme 'džavelin' koje tzv. Kosovo takođe kupuje od Sjedinjenih Država - podseća Mlakar.

Foto printskrin youtube Gung Ho Vids

Priština već pokazuje nameru da kupi veliki broj dronova kamikaza, a Hrvatska je krajem jula i početkom avgusta na proslavama "Oluje" u Zagrebu i u Kninu pokazala upravo dronove kamikaze u čiju je masovnu proizvodnju ova zemlja već ušla, jedna od tih fabrika je u Zagrebu, druga u Osijeku.

Mlakar ponavlja da je glavna meta trojnog pakta svakako Srbija, kao i da su priče o nekakvoj ruskoj pretnji kao razlogu za naoružavanje više nego smešne.

Osim kupovine oružja jedan od ciljeva trojnog pakta iz tirane jeste i proširivanje saradnje u oblasti vojne industrije, trilateralne vojne vežbe, zajedničko angažovanje protiv hibridnih pretnji kao i unifikacija naoružanja Zagreba, Tirane i Prištine.

Veliki broj oficira tzv. KBS je već prošao obuku u Hrvatskoj.

Vojne veze tri zemlje potpisnice pakta već su veoma razgranate. Hrvatski kontigent u KFOR-u je brojan a hrvatski ministar Anušić je već rekao da će oni po potrebi poslati vojsku na teritoriju KiM ako bude zatrebalo. Među najavljenim zajedničkim vežbama članica pakta su svakako i one u kojima će biti uvežbavane procedure kao i načini brzog reagovanja za prebacivanje trupa iz Albanije, Hrvatske na prostor KiM u slučaju potrebe.

Inače, Hrvatska, najznačajnija članica trojnog pakta još 2015. godine iz SAD je kao donaciju dobila izviđačke helikoptere OH-58, 16 komada a tada su izrazili želju da nabave i samohodne višecevne bacače raketa sistema MLRS M270 ali su odustali zbog cene. Ranije, Hrvatska je za učešće u misijama NATO pakta od SAD dobila veći broj lakih oklopnih i transportnih vozila.

Sa Finskom Patriom je sklopljen ugovor o proizvodnji 130 oklopnih vozila točkaša, a 2019. kao donacija iz SAD je stiglo 89 borbenih vozila pešadije "bredli" M2 ODS. Hrvatska je 2015. godine dobila prve samohodne haubice nemačke proizvodnje PZH 2000. Na sajmu naoružanja "Eurostatori" potpisala je pismo o nameri da kupi 12 samohodnih haubica "cezar". Svoje PVO snage ojačala je kupovinom francuskog sistema "mistral".

Foto: HRT Printksrin

Druga članica trojnog pakta, tzv. Kosovo, ubrzano se naoružava od 2018. godine.

Najpre su nabavljeni američki "hamviji", a zatim su ubrzano iz Turske u serijama počela da pristižu laka oklopna vozila, od "kobri" do "vurana", pa je ambicija Prištine da do 2027. imaju ukupno 350 oklopnih vozila. Iz SAD nabavljeni su izviđački dronovi "puma", planira se nabavka i pametnih protivtenkovskih mina M-93 "hornet". Namera Prištine jeste da kupi i prenosne PVO sisteme a pominju se i guseničari, dilema je da li su u pitanju tenkovi ili borbena vozila pešadije.

Ozbiljno se naoružava i treća članica pakta, Albanija. Iz ove zemlje ranije je najavljeno da će svoju vojsku naoružati PVO sistemima kratkog dometa (Šorad) Rajteon FIM-92 Stinger i protivtenkovskim raketnim sistema Rajteon/Lokid Martin FGM-148 "džavelin".

Objavljena je i nabavka besposadnog sistema "bajkar" ​​TB2 koji se sastoji od tri letelice i pripadajuće zemaljske komandne stanice.

U martu ove godine, kada je potpisan trojni vojni ugovor u Tirani, nezvanično je pomenuta i mogućnost da u sporazum uđe i Bugarska. Ministar spoljnih poslova Bugarske Georg Gerogijev tada je izjavio da su te informacije netačne. Gerogijev je tada rekao da Bugarskoj nije upućen zvaničan poziv za pridruživanje od strane njenih predlagača.

Ranije je albanski ministar odbrane Piro Vengu rekao da je Bugarska pokazala interesovanje za tu inicijativu, a ministar odbrane u Prištini Ejup Maćedonici rekao je za tursku televiziju da postoji potvrda Bugarske da želi da se pridruži tom vojnom savezu.

Bugarski ministar u martu ove godine rekao je da ne može da komentariše bilateralni dokument u kome Bugarska nije strana.

Uz prugu koja od Raške pored Leposavića vodi do Kosovske Mitrovice i dalje stoji nemački bunkeri iz Drugog svetskog rata. Dok magistralom pored pruge patroliraju nemački vojnici iz sastava KFOR-a, a u Tirani dve zemlje i jedna lažna država potpisuju vojni sporazum, Srbi sa severa KiM ponavljaju da ih trojni pakt koji niče tik uz granice Srbije i u koji je uključen i neotuđivi deo teritorije Srbije, podseća na ne tako davna vremena. Ona iz Drugog svetskog rata kada se posle formiranja paktova krenulo u masovno uništavanje Srba na ovim prostorima, na prekrajanje teritorija kada su paktovi donosili samo zlo i teška vremena.

(rt.rs)