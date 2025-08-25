VUČIĆ OTKRIO KAKAV ODNOS IMA SA PUTINOM: On je otvoren za okončanje sukoba u Ukrajini mirovnim sporazumom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je, po njegovom mišljenju, ruski predsednik Vladimir Putin otvoren za okončanje sukoba u Ukrajini mirovnim sporazumom.

Foto: Profimedia

Na pitanje o odnosima sa ruskim liderom, Vučić je odgovorio da su ostali srdačni.

Vučić je to rekao u intervjuu za Juronjuz, gde je ponovio da bi u Beogradu rado ugostio i Putina i Vladimira Zelenskog na mirovnim pregovorima, ako njih dvojica to žele.

- Znam da postoje hiljade ljudi i najmanje desetine zemalja koje nude svoj prostor za taj sastanak. Ne mogu da se takmičim sa većim i pametnijim i bilo kakvim, ali su oni uvek dobrodošli. I Srbija može da obezbedi dobro gostoprimstvo i veoma sigurno mesto za obojicu - poručio je Vučić.