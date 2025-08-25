VUČIĆ OTKRIO KAKAV ODNOS IMA SA PUTINOM: On je otvoren za okončanje sukoba u Ukrajini mirovnim sporazumom
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je, po njegovom mišljenju, ruski predsednik Vladimir Putin otvoren za okončanje sukoba u Ukrajini mirovnim sporazumom.
Na pitanje o odnosima sa ruskim liderom, Vučić je odgovorio da su ostali srdačni.
Vučić je to rekao u intervjuu za Juronjuz, gde je ponovio da bi u Beogradu rado ugostio i Putina i Vladimira Zelenskog na mirovnim pregovorima, ako njih dvojica to žele.
- Znam da postoje hiljade ljudi i najmanje desetine zemalja koje nude svoj prostor za taj sastanak. Ne mogu da se takmičim sa većim i pametnijim i bilo kakvim, ali su oni uvek dobrodošli. I Srbija može da obezbedi dobro gostoprimstvo i veoma sigurno mesto za obojicu - poručio je Vučić.
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)