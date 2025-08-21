EU POKUŠAVA DA SVRGNE VLASTI U SRBIJI, MAĐARSKOJ I SLOVAČKOJ: Sijarto o prljavoj intervenciji spolja koja se vodi protiv Vučića

BRISEL pokušava da smeni vlasti u Srbiji, Slovačkoj i Mađarskoj, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

- Koordinacioni centar ovih pokušaja svrgavanja vlasti je u Briselu, a u ovoj operaciji učestvuje i propala američka levica, američke demokrate - dodao je mađarski zvaničnik u intervjuu za mađarsku emisiju "Harcosok Oraja".

Sijarto je istakao da su na meti jastrebova briselske elite u Centralnoj Evropi srpski predsednik Aleksandar Vučić, mađarski premijer Viktor Orban i slovački premijer Robert Fico.

- Ovi zvaničnici predstavljaju nacionalne interese sopstvene zemlje čak i protiv Brisela i jasno su stavili do znanja da nisu voljni da mešaju svoje države u besmisleni rat sa kojim nemaju ništa. Trojica lidera otvoreno zastupaju patriotsku politiku. Svima je jasno da se sva trojica suočavaju sa otvorenim pokušajima smene njihove vlade diktiranim spolja. Ovi pokušaji su u toku - naveo je Sijarto.

On je ocenio da je u Srbiji u toku otvorena intervencija spolja čiji je cilj, kako je dodao, da se smeni predsednik Vučić, da se ukloni iz javnog i političkog života, kako je napomenuo.

Foto: Profimedia

- Ne znam zašto u današnjoj Zapadnoj Evropi vlade, ozbiljni političari i izabrani lideri smatraju da je važno da deo svog vremena i značajan deo svoje energije, posvete procenjivanju procesa koji se odvijaju u drugim zemljama. Svako bi, na prvom mestu, trebalo da se bavi sopstvenim pitanjima, da se usredsredi na svoje dvorište. Mnoge zapadne zemlje, vlade i političari dokazali su u poslednje vreme da su zabrinuti za nas, za druge, jer žele da odvrate pažnju sa sopstvenih problema - rekao je Sijarto.

Navodi se da su u Srbiji u toku antivladini protesti koji su počeli nakon obrušavanja nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu u kojoj je poginulo 16 ljudi, kao i da je predsednik Vučić optužio zapadne sile da pokušavaju da iskoriste proteste za "obojenu revoluciju".

U Slovačkoj i Mađarskoj, kako se dodaje, opozicija je ustala protiv premijera Roberta Fica, odnosno Viktora Orbana, nakon što su obojica zauzeli drugačiji stav prema Ukrajini i ruskom gasu od drugih članica EU.

(RT)