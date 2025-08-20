DAČIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI: Skupovi građana koji se protive blokadama protekli mirno u svih 49 gradova i opština

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić kazao je da su skupovi građana koji se protive blokadama protekli mirno i bez incidenta.

- Večeras su oko 18 i 30 održani skupovi građana koji se protive blokadama na 49 mesta. Na njima je, prema policijskim procenama bilo oko 33.000 ljudi. Najviše je bilo okupljeno u Pančevu - 4.650 po policijskim procenama. Sve je proteklo mirno u svih 49 gradova i opština bez incidenta. Mi bismo voleli da svaki skup protekne na ovakav način. Nije bilo povređenih građana. Nije bilo povređenih policajaca. Ovo je pokazatelj da, ako su vam namere dobre, sve može da prođe mirno - kazao je on.

Zaključio je da policija nije imala posla danas na tim skupovima.

- Dozvolite mi da izrazim želju da ovakvo obraćanje bude mnogo, mnogo češće nego neka u kojima saopštavamo vesti o incidentima, napadima na policiju, paljenjima drugih političkih stranaka, blokadama saobraćaja i svega drugog - kazao je on.