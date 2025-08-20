Politika

ZRENJANINCI PROTIV BLOKADA: Veliki broj građana okupio se u ovo gradu

В. Н.

20. 08. 2025. u 19:19

GRAĐANI Zrenjanina pridružili su se akciji "građani protiv blokada" koja se odvija u 50 mesta širom Srbije

ЗРЕЊАНИНЦИ ПРОТИВ БЛОКАДА: Велики број грађана окупио се у ово граду

Foto Novosti

Njihova poruka je jasna - neće blokade koje remete život, hoće mir i napredak.

Foto Novosti

