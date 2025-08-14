NERVOZA I HISTERIJA SU SVE VEĆI Vučić: Blokaderi nemaju šta drugo da ponude sem uništavanja Srbije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Informer o situaciji u našoj zemlji.
Nervoza je sve veća, i histerija, jer nemaju šta drugo da ponude - koji program, sa čime da idu na bilo kakve izbore? Nataše Kandić ili Mila Lompara, Bože Prelevića? To su tri stvari gde ne postoji nikakav program - to je "dajte mi samo nešto da uništimo Srbiju". Sa tim programom da idemo na izbore - pa nemoguće je. Ovo sve rade zato što su to sve znali od početka. I sve to je spolja organizovano, mogli ste da vidite po reakciji pojedinih političara sa Zapada, danas. Sve je to Potpuno vam je jasno ko stoji iza svega toga, iako je i sinoć svakom normalnom čoveku sve bilo jasno.
Preporučujemo
SLIKA DVE SRBIJE: Jedna koja želi da ide napred i jedne kojoj su jezik motka i sekira
14. 08. 2025. u 22:18
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)