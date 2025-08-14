NERVOZA I HISTERIJA SU SVE VEĆI Vučić: Blokaderi nemaju šta drugo da ponude sem uništavanja Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Informer o situaciji u našoj zemlji.

Foto: Novosti

Nervoza je sve veća, i histerija, jer nemaju šta drugo da ponude - koji program, sa čime da idu na bilo kakve izbore? Nataše Kandić ili Mila Lompara, Bože Prelevića? To su tri stvari gde ne postoji nikakav program - to je "dajte mi samo nešto da uništimo Srbiju". Sa tim programom da idemo na izbore - pa nemoguće je. Ovo sve rade zato što su to sve znali od početka. I sve to je spolja organizovano, mogli ste da vidite po reakciji pojedinih političara sa Zapada, danas. Sve je to Potpuno vam je jasno ko stoji iza svega toga, iako je i sinoć svakom normalnom čoveku sve bilo jasno.