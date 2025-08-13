"OVO JE BIO VIŠESTRUKI POKUŠAJ UBISTVA" Vučić o divljanju blokadera: Nasilje koje su sproveli u Novom Sadu Srbija nije videla

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz sedišta MUP u Palati Srbija.

Foto: Printscreen

Podsetimo, Vučić je u komandni centar MUP stigao posle nereda i nasilja koje su na ulicama provodili blokaderi kada su izvršili teroristički napad na policiju na Novom Beogradu, ali i kada su čoveka ubijali u Novom Sadu.

- Večeras je teško veče za građane Srbije. Zahvaljujući mudrosti i trpeljivosti ogromnog broja građana nekim čudo, za sada, uspeli da sačuvamo mir - kazao je Vučić.

Ističe da je u Novom sadu bilo pitanje da li će preživeti 300 građana koji su čuvali "svoju kuću", svoje stranačke prostorije.

- Policajaca je bilo nedovoljno. Preko 60 je povređenih građana u prostorijama SNS u Novom Sadu. Bukvalno plivaju u krvi. Miloš Vučević je tamo. Tamo imamo i nekoliko pripadnika "Kobri", petorica pripadnika najelitnije srpske jedinice su takođe povređeni - kazao je Vučić.

Kako je istakao, blokaderi su koristili raznovrsna oružja i oruđa.

Ukupno je blokadera bilo 3084 u maksimumu, na svim lokacijama, a 1695 u Novom Sadu.

- Na svim lokacijama su napadali policiju i građane koji drugačije misle, lomili stakla na lokalima, ne samo na prostorijama svojih političkih protivnika, već i na drugim lokalima - izjavio je on.

Kaže da će gledati da budu pohapšeni ljudi koji su želeli da Srbiju uvuku u građanski rat.

U Subotici je bilo maksimum 90 blokadera, a 1080 onih koji su branili svoje prostorije, objasnio je.

- Ponosan sam na policajce koji su izdržali teške udare. U ovom trenutku imamo najmanje 16 povređenih policajaca, dvojica teže. Jedan ima polomljenu vilicu, a drugi tešku povredu grudnog koša. Obojica su povređena u Beogradu - saopštio je Vučić.

Nigde se ništa nije dogodilo osim ispred prostorija stranke koju blokaderi ne vole.

- Nigde niko njih nije napao, nijedne njihove prostorije. Svuda su oni išli da napadnu ljude koji drugačije misle. Oni ne mogu da podnesu da neko drugačije misli - kazao je Vučić.

Ističe da je ovo večeras bio višestruki pokušaj ubistva i da ćemo da sačekamo da vidimo šta će da radi tužilaštvo.

- Verovatno se tužioci brčkaju na moru - kazao je predsednik Srbije.

Ističe da Srbija do sada nije videla ono što se dešavalo u Novom Sadu.

- Taj napad je bio fascinantno pripremljen i svaku vrstu oružja i oruđa su imali. U Kampusu su pokupili sve motke i onda su se vratili sa motkama dugim dva-tri metra da napadaju - kazao je Vučić.

Građanskog rata neće biti i nije razmatrano izvođenje vojske na ulice, navodi. Pozvao je blokadere na razgovore, ali kaže da sada ide čišćenje ulica Beograda i da ćemo uskoro da "očistimo" sve naše gradove od batinaša.

- Danas je umrla Smilja Panić, majka Ranka Panića - kazao je Vučić.

Ističe da joj nije verovao kada je rekla da su joj ubili sina.

- Ispostavilo se da je govorila istinu. I to baš na današnji dan je umrla, kada su blokaderi pokazivali nasilje svuda. Valjda kao kraj svedočanstva o jednom ružnom vremenu kada je vlast ubijala svoje političke protivnike - kazao je Vučić.

Pitanje je kako će se situacija okončati u Novom Sadu, a potom slede privođenja.

- Divljanja je bilo i u Lazarevcu, Kraljeva, i tu će lica biti privedena, kao i u mnogim drugim mestima. Doživeli smo da neki pomisle da bukvalno ubijaju ljude, a neće im to biti dozvoljeno. Sprečićemo njihovu želju da dovedu do sukoba, a znaćemo i onima spolja da kažemo da u tome neće uspeti nikada!

Kaže da "nama to nikad ne sme da se dogodi".

- Ali, milosti za batinaše, huligane, nasilnike i siledžije neće biti - kazao je on.

Zaključio je da je država dovoljno snažna.

Najavio je za sutra presek blokaderskog nasilja i rada policije.

- Moći ćete da vidite koliko je sve razbijeno i koliko je krvi ostalo u Novom Sadu, samo da vidite šta je banda blokadera radila ceo dan i celu noć - završio je Vučić.