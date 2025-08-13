VUČIĆ: LJudi hoće Srbiju koja ide napred i koja se bori za svoju budućnost, hoće Srbiju koja ne mrzi
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić održao je govor ispred sedišta SNS na Savskom vencu. Predsednik je istakao da blokaderi mrze Srbiju i da su učestvovali u njenom komadanju.
- Možete hiljadu prozora da razbijete, svaki razbijen prozor su hiljade novih ljudi koji dolaze baš na to mesto, jer hoće normalnu Srbiju, a ne Srbiju koja razbija i ruši, hoće Srbiju koja ide napred i koja se bori za svoju budućnost, hoće Srbiju koja ne mrzi. Zamislite da nekoga mrzite koliko oni mrze nas, da ih pitate zašto, pogledajte ih, bogatiji su od vas, bogatiji su od vas, nisu vredniji, ali su bogatiji i opet im nešto smeta. Smeta im to što ne razumeju Srbiju i smeta im to što se Srbija bez njih i uprkos njima desetostruko brže razvija. Smeta im to i što ima Beograd na vodi i što će da izgleda više mostova i u Beogradu i u Novom Sadu nego ikada u našoj istoriji, a oni u tome nisu učestvovali jer kada su oni učestvovali, onda je Srbija tonula, padala i nestajala. Mrze Srbiju i zato što su učestvovali u njenom teritorijalnom komadanju i nestajanju, od toga da je Crna Gora otišla do toga da su ćutali. Njih ni Kosovo nikad nije interesovalo, njih ni naši junaci nisu interesovali, njih ne interesuje ni sever Srbije, njih ama baš ništa ne interesuje sem donjeg dela njihovih leđa i to je jedina stvar za koju su spremni da se bore - kazao je Vučić.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
