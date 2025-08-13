VUČIĆ: LJudi hoće Srbiju koja ide napred i koja se bori za svoju budućnost, hoće Srbiju koja ne mrzi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić održao je govor ispred sedišta SNS na Savskom vencu. Predsednik je istakao da blokaderi mrze Srbiju i da su učestvovali u njenom komadanju.

Foto: Printscreen

- Možete hiljadu prozora da razbijete, svaki razbijen prozor su hiljade novih ljudi koji dolaze baš na to mesto, jer hoće normalnu Srbiju, a ne Srbiju koja razbija i ruši, hoće Srbiju koja ide napred i koja se bori za svoju budućnost, hoće Srbiju koja ne mrzi. Zamislite da nekoga mrzite koliko oni mrze nas, da ih pitate zašto, pogledajte ih, bogatiji su od vas, bogatiji su od vas, nisu vredniji, ali su bogatiji i opet im nešto smeta. Smeta im to što ne razumeju Srbiju i smeta im to što se Srbija bez njih i uprkos njima desetostruko brže razvija. Smeta im to i što ima Beograd na vodi i što će da izgleda više mostova i u Beogradu i u Novom Sadu nego ikada u našoj istoriji, a oni u tome nisu učestvovali jer kada su oni učestvovali, onda je Srbija tonula, padala i nestajala. Mrze Srbiju i zato što su učestvovali u njenom teritorijalnom komadanju i nestajanju, od toga da je Crna Gora otišla do toga da su ćutali. Njih ni Kosovo nikad nije interesovalo, njih ni naši junaci nisu interesovali, njih ne interesuje ni sever Srbije, njih ama baš ništa ne interesuje sem donjeg dela njihovih leđa i to je jedina stvar za koju su spremni da se bore - kazao je Vučić.