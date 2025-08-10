VUČIĆ O NASLOVNOJ STRANI LISTA "DANAS": Kad god vidim da me napadaju hrvatski, sarajevski , deo Šolakovih medija - ja sam srećan
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Nacionalnom dnevniku na Pink TV prokomentarisao je naslovnu stranu lista "Danas".
O naslovnoj strani lista Danas
- Odlično se osećam. Kad god vidim da me napadju hrvatski, sarajevski mediji, deo Šolakovih medija u Podgorici, Prištini i antisrpski mediji u Beogradu, ja sam srećan. Znam da sam i tog dana nešto dobro za Srbiju uradio.
- Sve se promenilo, Vukan ume da oseća, alki ćuti i ništa ne govori. Kada ga pitate za koga je i zašta je, onda zna da kaže. Voli majicu Ja sam ćaci, i Zvezdin dres. Milica se najviše sekira, bila je najjača, sad je ušla u fazu da je emotivnija. Verujem da su ponosni svi na svoga oca. Ja sam čestitao danas ljudima u GO SNS Novi Sad, jer se vsaki dan suočavaju sa antisrpskim blokaderima. Mali broj ljudi je prihvatio teret na svoja leđa i ponosam sam što sam dobar deo tereta.
Preporučujemo
VUČIĆ NAJAVIO ZA JESEN: Održaćemo jedan od većih skupova u Novom Sadu
10. 08. 2025. u 19:05
"DA LjUDI ODMAH OSETE BOLjITAK" Vučić najavio mere važne za građane
10. 08. 2025. u 18:53
TRAMP PRAVI „ZASEDU“ PUTINU NA ALjASCI: Planira punu demonstraciju vojne sile za Ruse - manevre za dominaciju Arktikom
NA više lokacija širom Aljaske u punom jeku je zajednička vojna vežba kombinovanih snaga "Arktička ivica 2025".
10. 08. 2025. u 16:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)