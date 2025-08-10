VUČIĆ O NASLOVNOJ STRANI LISTA "DANAS": Kad god vidim da me napadaju hrvatski, sarajevski , deo Šolakovih medija - ja sam srećan

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Nacionalnom dnevniku na Pink TV prokomentarisao je naslovnu stranu lista "Danas".

O naslovnoj strani lista Danas

- Odlično se osećam. Kad god vidim da me napadju hrvatski, sarajevski mediji, deo Šolakovih medija u Podgorici, Prištini i antisrpski mediji u Beogradu, ja sam srećan. Znam da sam i tog dana nešto dobro za Srbiju uradio.

- Sve se promenilo, Vukan ume da oseća, alki ćuti i ništa ne govori. Kada ga pitate za koga je i zašta je, onda zna da kaže. Voli majicu Ja sam ćaci, i Zvezdin dres. Milica se najviše sekira, bila je najjača, sad je ušla u fazu da je emotivnija. Verujem da su ponosni svi na svoga oca. Ja sam čestitao danas ljudima u GO SNS Novi Sad, jer se vsaki dan suočavaju sa antisrpskim blokaderima. Mali broj ljudi je prihvatio teret na svoja leđa i ponosam sam što sam dobar deo tereta.